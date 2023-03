Texel wil door Gerard gevonden steenmarter bestrijden, maar dat mag niet

Tienduizenden euro's boete of zelfs celstraf, dat staat je te wachten als je besluit een steenmarter te verjagen of doden. Het beestje is goed beschermd, maar ook hartstikke ongewenst op Texel. Gerard Witte spotte de steenmarter op de camera in zijn achtertuin en inmiddels zoekt de politiek naar een oplossing, zo meldt Texel dit Weekend.

Steenmarter ter illustratie - Flickr: Marie van Dieren

Texelaar Gerard Witte wist niet wat hij zag toen hij de camerabeelden bekeek. Er liep een steenmarter door zijn tuin die afkwam op het eten dat de Texelaar klaar had gezet voor egeltjes. Zijn camera registreerde alles. "Ik zag eerst van die glimmende oogjes, daarna kwam hij helemaal tevoorschijn. Hij is een keer geweest en daarna heb ik hem nooit meer gezien", vertelde Gerard destijds tegen NH Nieuws. Een bijzonder bezoek, want de steenmarter komt op Texel helemaal niet voor. Het is nog de vraag hoe hij hier is beland. Of de marter was eigendom van iemand op het eiland en is ontsnapt, of het dier heeft de veerpont genomen. Bekijk hieronder de beelden van de steenmarter in Gerard zijn tuin (tekst gaat door onder de video):

Steenmarter - NH Nieuws

Eerder gaven deskundigen al aan dat de steenmarter schadelijk kan zijn voor de Texelse natuur. "Zeker voor de grondbroeders", zei Loran Tingha van Natuurmonumenten. Jonge vogels die broeden in het weiland kunnen een prooi zijn voor de steenmarter. Bestrijden onmogelijk De steenmarter hoort niet thuis op het eiland en bedreigt het ecosysteem, vindt de gemeente. Maar mogelijkheden om de steenmarter te bestrijden zijn er niet. Bij wet is het verboden steenmarters te doden of zelfs maar te verstoren of te verjagen. “Hier staan enorme hoge boetes op en mogelijk zelfs gevangenisstraf. Het overtreden van de Wet Natuurbescherming valt onder de economische delicten, waarvan de boetes tot in de tienduizenden euro’s kunnen oplopen”, aldus het gemeentebestuur, dat navraag heeft gedaan. Het college is, samen met Texelse organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, toch van plan er iets aan te doen. In de natuurbeheerplannen zou moeten worden opgenomen dat soorten die van nature niet op de Waddeneilanden voorkomen, mogen worden verwijderd. Daarover moeten ze in gesprek met de provincie. “In hoeverre het mogelijk is om dit op korte termijn te realiseren is op dit moment niet bekend”, aldus het college.