Ingehaald door de tijd: Daan (79) neemt met pijn in zijn hart afscheid van de torenklokken

De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk heft zichzelf op. De ongeveer vijftien overgebleven vrijwilligers zijn te oud om nog langer kerktorens te beklimmen en aanwas van jongeren is er niet. Daarmee dreigen de klokken op historische gebouwen vroeg of laat definitief stil komen te staan. "Pijnlijk", zegt Daan Kerkvliet, de Heemsteedse secretaris van de vrijwilligersclub die in heel Noord-Holland actief was.

Daan Kerkvliet geniet van het tikken van het uurwerk van de Oude Kerk in Heemstede. - NH Nieuws

Noem een kerk in de buurt en de kans is groot dat de vrijwilligers van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk er ooit naar boven zijn geklommen om te sleutelen aan de tandwielen. Liefde voor de klok dreef ze naar de nok van talloze kerken, landgoederen en hofjes, maar na ruim veertig jaar blijven ze voortaan beneden. "We zijn allemaal tégen of ín de tachtig", zegt Daan Kerkvliet (bijna 79). Dan loop je niet meer zo makkelijk een trap op. Bovendien dekt de verzekering het niet meer." tekst gaat verder onder een kort beeldverslag van de waarschijnlijk laatste check van secretaris Daan Kerkvliet en collega-vrijwilliger Atze Bosch van het torenuurwerk van de Oude Kerk in Heemstede

Torenuurwerken - NH Nieuws

Ze zijn Ingehaald door de tijd. Kerkvliet lacht voor de vorm om de constatering, maar van binnen doet het pijn. Zelf lukt het hem nog wel om de steile trappen in de Oude Kerk van Heemstede op te gaan om helemaal bovenin de ingenieuze spaghetti van tandwielen te laten zien. Maar zo fit als hij zijn zijn collega-vrijwilligers lang niet allemaal.

"Je kan het bijna niet over je hart verkrijgen zo'n mooi staalje vakmanschap weg te doen" Daan Kerkvliet, secetaris van de opgeheven Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk

Kerkvliet: "We zijn zo'n veertig jaar geleden uit liefde voor de uurwerken met deze hobby begonnen. Het was in een tijd dat oude uurwerken werden vervangen door elektrische exemplaren. Veel handiger natuurlijk want die lopen altijd op tijd en je hoeft ze niet op te winden. Maar wij vonden het zonde. Als je weet hoeveel werk een smid heeft gehad om al dat ijzer te vormen en de tandwielen te zagen en dat zo'n klok soms vierhonderd jaar later nog stééds loopt, dan kan je het niet over je hart verkrijgen zo'n mooi staaltje vakmanschap weg te doen." tekst gaat door onder beelden van enkele torenuurwerken op bekende gebouwen en kerken in Haarlem en omgeving.

Torenuurwerken in de regio - NH Nieuws