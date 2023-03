Minderjarige 'kopers' beroven man van telefoon bij station Hoofddorp

De man had met de twee jongens op het Mercuriusplein afgesproken om een telefoon te verkopen. De jongens stelden vragen en bekeken het toestel, maar hadden wel degelijk kwaad in de zin. Toen de 30-jarige verkoper even niet oplette, namen de jonge verkopers de benen en renden richting het Buma/Stemra-gebouw.

De man belde de politie en gaf het signalement van de twee verdachten door. Op basis daarvan hielden opgeroepen agenten al snel twee verdachten aan. Hun leeftijden zijn niet bekendgemaakt, maar het gaat om twee minderjarigen uit Zaandam en Amsterdam Zuidoost. Ze zijn meegenomen naar het bureau, waar ze worden verhoord.

Berovingen bij deals

Het gebeurt geregeld dat potentiële kopers er tijdens een afspraak met de verkoper er met het product vandoor gaan. Zo liep een verkoopafspraak voor een laptop in een woning in Amsterdam Zuidoost vorige maand nog uit op een gewapende overval.

Ook zijn er malafide verkopers die uit zijn op het geld van de kopers. Dat gebeurde een paar jaar geleden bijvoorbeeld in Den Helder, waar een man een duur merkhorloge wilde kopen, maar werd beroofd.

Database

De politie adviseert kopers in een database te controleren of er meldingen over de verkoper zijn gedaan. Maar ook verkopers over wie geen meldingen zijn binnengekomen, zijn niet per se bonafide, benadrukt de politie. Wie getuige is geweest van de beroving wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.