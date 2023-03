Rechtstreeks uit de grond op je bord: de biologische zelfoogsttuin van Haarlem

Worteltjes, spinazie, sla, snijbiet en radijsjes staan keurig in het gelid in lange rijen in de kas van de Haarlemse organisatie Wij Telen Groente. Annitta Bodegraven en Erik de Keulenaar zijn de drijvende krachten achter de biologische zelfoogsttuinen in de Kweektuin en het Ramplaankwartier.

"Dat zijn onze hulptuinders", lacht Annitta Bodegraven. "In de winter lopen ze hier los en houden de kas vrij van onkruid en beestjes. We zijn biologisch plus. We gebruiken helemaal geen bestrijdingsmiddelen. Zo zetten we bijvoorbeeld lieveheersbeestjes in tegen de luizen. En de kippen eten die dus ook."

Achter in de kas in de Kweektuin in Haarlem-Noord scharrelen wat Haarlemmers rond. Ze vullen hun tassen met verse groente, die ze net zelf hebben geoogst. Op de achtergrond laten vijf prachtige kippen en een haan luidruchtig van zich horen.

Wij Telen Groente is inmiddels tien jaar actief, vertelt Erik de Keulenaar. "We waren met een groep mensen die iets met landbouw in de stad wilden doen. Ik deed een opleiding voor biologische landbouw en wilde graag de boer zijn. Deze kas stond leeg na het vertrek van Spaarnelanden uit de Kweektuin en de gemeente wilde de kas graag aan ons verhuren."

En dat bleek direct een groot succes. "Al vanaf het begin was er veel belangstelling uit de buurt. Omwonenden wilden ook graag dat de kassen bleven. We zitten hier echt vol, er is een wachtlijst."

Spruitjes

Zo'n 550 huishoudens in Haarlem doen mee aan het project. Annitta: "Mensen kopen voor 290 euro per jaar een aandeel in de oogst. Iedere week kom je dan je eigen groenten oogsten. Onze biologisch-dynamisch opgeleide tuinders bekijken wat er die week te oogsten valt en de deelnemers krijgen daar dan een mail over. Je eet letterlijk met de seizoenen mee."

Een vrouw komt twee jonge kinderen en een volle tas uit de kas gelopen. "Ik heb raapstelen, bosuitjes en spinazie geoogst. Ik denk dat ik vanavond een quiche ga maken. De kinderen zijn er dol op. Ze vinden het heel leuk om zelf te oogsten en eten nu veel makkelijker groente. Ze zien het als snoep. Zelfs spruitjes gaan er nu beter in."

Een meter spinazie

Vrijwilligers helpen een handje mee bij Wij Telen Groente. Inge is één van hen. Ze noteert wie er langskomt om te oogsten. Op een schoolbord staat wat er mag worden geoogst. Vijf bosuitjes, drie handen raapstelen en een meter spinazie knippen. Inge: "Over die spinazie zijn de meningen nog weleens verdeeld. Over hoe lang een meter nou precies is. Maar het is echt heerlijk. De worteltjes zijn bijvoorbeeld niet te vergelijken met die uit de winkel."

Dat beaamt Erik: "We kweken vooral echt Hollandse groenten. De deelnemers vinden de smaak echt veel beter. We gebruiken dan ook authentiek zaad en telen in biologische grond. Onze andijvie bijvoorbeeld is wat bitterder dan in de supermarkt. Zo hoort andijvie eigenlijk te smaken, maar voor de supermarkt is dat bittere er uitgekweekt. Wij gaan voor de echte smaak."

Tekst gaat door onder de foto