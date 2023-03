Vrouw doodgeschoten in trapportiek in de De Wittenstraat in Amsterdam

In een trapportiek aan de De Wittenstraat in Amsterdam-West is vanochtend een vrouw doodgeschoten. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De vermoedelijke schutter is dood aangetroffen in een parkeergarage aan de De Wittenkade.

Volgens de politie is het slachtoffer aan haar verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde rond 8.00 uur vanochtend. De vermoedelijke schutter vluchtte te voet en is kort daarna dood aangetroffen in een parkeergarage aan de De Wittenkade. De garage is op vijf minuten loopafstand van de plek waar de vrouw is doodgeschoten.

In de De Wittenstraat is in de ruit van de portiek een groot gat te zien. De straat is afgesloten. Er is een calamiteitencontainer en politietent geplaatst. Op beide plaatsen delict wordt onderzoek gedaan.