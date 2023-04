Yuriandy start reisbureau voor mindervaliden: "Goede info is er nu niet en dat is echt nodig"

Yuriandy Martina wil dolgraag een reisbureau beginnen voor mindervaliden. De 28-jarige Zaankanter is zelf heel reislustig, maar komt vaak van een koude kermis thuis. Door zijn ziekte is hij aangewezen op een rolstoel. Daar wordt bij boekingen zelden rekening mee gehouden, ook al vraagt hij er elke keer weer specifiek naar.

Op vakantie in Bradford (Groot-Brittanië).

In zijn ruime appartement staat de rolstoel aan de kant en zit hij comfortabel op de bank. Twee laptops binnen handbereik. Hij laat de sites zien van verschillende reisbureaus. "Bij alle sites kun je aanvinken 'geschikt voor mindervaliden'. Alleen weet je dan nog niets want er wordt geen extra informatie gegeven. Bijvoorbeeld: Hoe breed is de gang? Is er een lift en is die groot genoeg voor een rolstoel? Kun je met je rolstoel naar het toilet of douchen?" Allemaal relevante informatie voor iemand die aangewezen is op een rolstoel. Yuriandy heeft Cerebrale parese (CP) of hersenverlamming, "Bij mijn geboorte heb ik te weinig zuurstof gekregen." Daardoor is de communicatie tussen de hersenen en de aansturing van de spieren verstoord. Dat heeft effect op het praten en het bewegen. "Ik kan wel staan en een stukje lopen." Tekst gaat door onder de foto.

In de woestijn bij Dubai.

Yuriandy heeft al heel veel ervaring met reizen en stuitte daarbij op allerlei obstakels. In Londen bleek er geen lift te zijn en moest hij zich via de trap naar zijn kamer worstelen. De rolstoel bleef achter in de lobby. In Rome was de lift te smal en was een bad in plaats van een douche. En in Dubai waren er alleen maar trappen. Gelukkig was er nog één kamer vrij op de begane grond. "Het personeel is meestal heel erg vriendelijk en wil je graag helpen. Zij zijn vaak niet op de hoogte gesteld." Tekst gaat door onder de foto.

Op een cruise.

Yuriandy kwam op zijn 18e vanuit Curaçao naar Nederland om te gaan studeren. Hij is nu bezig met zijn eindscriptie voor de Hogeschool van Haarlem waar hij bedrijfskunde studeert. Ook zijn scriptie gaat over toegankelijk reizen voor iedereen. "Ik wil zoveel mogelijk specifieke data verzamelen zodat mijn toekomstige klanten een goeie keuze kun maken en niet voor onaangename verrassingen komen te staan." In eerste instantie over de vakantieverblijven maar later ook de toegankelijkheid van uitjes, restaurants en bezienswaardigheden. Tekst gaat door onder de foto.

Op Curacao. Willemstad.

Om zijn reisbureau te starten heeft hij een beginkapitaal nodig. "Om mijn droom waar te maken, ben ik met een inzameling begonnen om de oprichtingskosten te kunnen bekostigen."