Tot negen jaar cel voor brandstichting en poging tot doodslag op man uit Naarden

In het bewuste huis aan de Amsterdamsestraatweg woont oud - coureur Chris Leyds. Eerder vertelde hij aan NH dat hij al 4,5 jaar wordt bedreigd. De brandbom was niet het eerste incident: er lag al eens een andere brandbom, een handgranaat en vergiftigd gehakt op het erf.

Achtervolging

Bij de laatste poging tot brandstichting is de maat voor Chris vol. Hij springt de auto in en achtervolgt de twee. "Ik probeerde ze aan de kant te duwen, maar dat is niet gelukt. Als reactie openden ze het vuur op mij", aldus Chris. Aangekomen op de A1 gaan de beschietingen verder. "Ik wist buiten schot te blijven en achtervolgde ze vervolgens met 180 kilometer per uur op de snelweg."

Niemand raakte gewond, en uiteindelijk verliest hij de auto uit het oog. De politie nam de achtervolging nog over, maar zonder resultaat. Tot 16 augustus 2022: de twee worden aangehouden.

Geen oog voor anderen

De rechter wil de twee mannen voor meerdere jaren achter de tralies hebben. De misdaden worden ze zwaar aangerekend, omdat ze zich volgens de rechter bij hun daden op geen enkele wijze hebben bekommerd om het leven van de gezinsleden die op het moment van de incidenten ook thuis waren.

De straf voor de ene verdachte is hoger dan voor de andere. De verdachte met de zwaarste straf heeft naast brandstichting ook de schoten gelost. De twee moeten ook tienduizenden euro's aan schadevergoedingen betalen.