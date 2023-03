Sportgebouw Zeeburgereiland vernoemd naar snowboard-kampioen Bibian Mentel

Het Sportgebouw Zeeburgereiland in Oost is door de gemeente vernoemd naar snowboardster Bibian Mentel. De drievoudig paralympisch kampioen en viervoudig para-wereldkampioen snowboarden overleed precies twee jaar geleden aan de gevolgen van kanker.

Voor de zomer wordt de naam van de sporthal officieel aangepast naar Sportgebouw Bibian Mentel. De directeur van de door Mentel opgerichte stichting, Mentelity Foundation, is blij met de vernoeming. "In haar naam leeft de stichting voort en zetten we ons in voor gelijke kansen voor iedereen met een lichamelijke uitdaging. Wij zijn heel blij met deze vernoeming in Amsterdam op een plek waar volop samen gesport wordt. Het zou Bibian trots hebben gemaakt."

Sportheldenbuurt

Het sportgebouw ligt aan de Foekje Dillemastraat in de Sportheldenbuurt op Zeeburg. Het gebouw bestaat uit verschillende zalen waar korfbal, volleybal, voetbal, basketbal en turnen kan worden beoefend. In het gebouw zit ook een gymzaal, een kinderdagverblijf, het clubhuis van de korfbalvereniging en kleedkamers voor gebruikers van het aangrenzende sportpark.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport) is vereerd dat Amsterdam de sporthal kan vernoemen naar Mentel. "Zij was een topsporter met tal van mooie overwinningen, waaronder Paralympisch goud. Maar daarnaast was Bibian Mentel ook als mens een bron van kracht en inspiratie voor velen. Mooi om juist in de Sportheldenbuurt deze belangrijke sportvrouw te kunnen eren."