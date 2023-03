Man aangehouden na steekpartij in supermarkt in Nieuw-Sloten

Bij een steekpartij in een supermarkt aan het Belgiëplein in Nieuw-West is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na het steekincident konden agenten een verdachte aanhouden.

Agenten kregen rond 19.10 uur een melding. Volgens de politie was de aanleiding van het incident mogelijk een ruzie. Naast de ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de woordvoerder van de politie waren op het moment van de steekpartij aardig veel getuigen in de supermarkt aanwezig. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of beelden hebben van het incident.