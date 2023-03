Hoe één partij uit Landsmeer voor een storm in een glas water zorgt

Het kortgeding dat Positief Landsmeer vandaag tegen burgemeester Léon de Lange heeft aangespannen duurde wel heel erg kort. De rechter vond zichzelf namelijk niet bevoegd om een uitspraak te doen in de zaak waar vooral een rapport ter discussie staat: "Het hoort volgens mij thuis in de politiek. Niet voor de rechter."

De beslissing van de rechter komt voor de burgemeester en het onderzoeksbureau dat het rapport heeft geschreven als een verrassing. André La Fontaine van Positief Landsmeer wist het wel al eerder. Hij was via de griffier op de hoogte gebracht over de twijfels van de rechter, maar besloot het kortgeding toch door te laten gaan.

Dit zorgde voor boze blikken vanaf de andere tafels. Bij het onderzoeksbureau kwam 'stoom uit de oren'. Om het leed te verzachten moet Positief Landsmeer de proceskosten van de burgemeester en het onderzoeksbureau vergoeden.

Waarom strijdt Positief Landsmeer hiervoor?

Bij de rechtszaak hoopte Positief Landsmeer op een herziening, of liever een nieuw, rapport over mogelijk niet-integer gedrag in de raad. Na dit rapport stapte wethouder Marion Breij van Lokaal Landsmeer op. Dit gebeurde na een motie van wantrouwen die werd ingediend door fractievoorzitter Eric Knibbe van het CDA, één van de coalitiepartijen.

Breij kwam de laatste maanden een aantal keren in opspraak, om te beginnen bij het indienen van de visie van de gemeente op de omgevingsverordening van de Provincie en in december vorig jaar nog bij de kwestie Pepermolen.

Het onderzoeksrapport wordt vanavond in de gemeenteraad besproken. "Dit gaat verder escaleren", zegt La Fontaine bij de kantonrechter in Zaandam. La Fontaine vindt dat het onderzoeksbureau niet integer heeft gehandeld en dat Breij niet goed haar kant heeft kunnen verwoorden. Opvallend is dat haar oude partij, Lokaal Landsmeer, onpartijdig blijft. Volgens Astrid Kuiper van GroenLinks heeft Breij er zelf voor gekozen om niks te zeggen.

Geld nodig van Landsmeerders

Toch is La Fontaine na deze tegenslag niet meteen uit het veld geslagen. Hij gaat naar eigen zeggen 'met de pet langs' de inwoners. Of de Landsmeerders er echt op zitten te wachten, dat moet dan blijken. Op steun van andere politieke partijen hoeft La Fontaine niet te wachten. Zo vindt Astrid Kuiper van GroenLinks het zonde van de tijd en geld van alle betrokkenen.

Hier sluit burgemeester Léon de Lange zich bij aan. Volgende week wordt, dik een jaar na de verkiezingen, de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Het is volgens de meeste partijen dan ook tijd om vooruit te kijken in plaats van achteruit.