Huisbaas wil zijn huurders uitkopen, maar: "30.000 euro vonden ze te weinig"

Hogere belastingen en strengere regels voor huurprijzen: veel kleine huisbazen in Amsterdam willen van hun huizen af. Een verhuurder in Amsterdam-Zuid wil graag zijn huurders uitkopen omdat een leeg appartement meer waard is op de kopersmarkt. "Ik gun ze dat geld, maar het moet wél van mijn pensioen."

Nog niet zo heel lang geleden groeiden de bomen tot aan de hemel op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Huizenprijzen en huren schoten omhoog en investeren in vastgoed leek voor velen een veilige investering. Ook particulieren wilden profiteren: zo'n 33.000 huizen in Amsterdam worden verhuurd door mensen die één à vier huizen hebben.

Die tijd lijkt voorbij. Door een hogere belasting en de komst van strengere regels voor huurprijzen in de vrije sector is er een stuk minder te verdienen als huisbaas. Vooral kleinere particuliere verhuurders in Amsterdam willen verkopen.

Pensioen

Dirk van Hees kocht drie huizen in Amsterdam-Zuid. "Dat heb ik gedaan toen ik mijn bedrijf verkocht. Het kantoor van het bedrijf zat in de Stadionpleinbuurt, waar ik zelf ook woon. Het leek me een slimme investering voor mijn pensioen."

Door de veranderende belastingregels en huurregels kan dat plan echter niet meer uit, zegt hij. "Ik ga mijn huizen dus verkopen. Het liefst zonder huurders, want dat is het huis meer waard."

'Oprotpremie'

Maar zijn huurders zitten klem. Hun eigen huurhuis kopen ligt buiten hun budget. "En op andere koophuizen worden ze continu overboden." Een ander huurhuis vinden is ook lastig: doordat Van Hees en veel andere huisbazen hun huizen van de hand doen, is er steeds minder huuraanbod.

De 'oprotpremie' van Van Hees kan zijn huurders helpen op de koopmarkt. "Maar als jij met 40.000 euro overboden wordt, dan is 30.000 euro natuurlijk niet genoeg." Van Hees moet lachen - hij snapt best dat zijn huurders hoog inzetten. "Ik gun ze dat geld, maar dat moet wél van mijn pensioen."

Rechtszaken

Van Hees en veel andere verhuurders zitten evengoed klem. "Jarenlang werd investeren in vastgoed juist aangemoedigd door de overheid", zegt Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). "En nu worden halverwege de spelregels veranderd." Oneerlijk, vindt Schmets. De VEB wil de hogere belastingen aanvechten voor de rechter.

En ook het strengere puntensysteem voor het vaststellen van maximum huurprijzen kan rekenen op tegenstand. Vastgoedadvocaat Huib Hielkema zegt dat de plannen van minister Hugo de Jonge in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hielkema zegt dat de minister 'te weinig oog' heeft voor de belangen van de verhuurder, en dat de plannen zullen leiden tot een tekort aan huurwoningen.