JA21: cruiseschip bij Coentunnel 'perfecte plek' voor erotisch centrum

"Wat JA21 betreft is uit het asielzoekersexperiment gebleken dat dit de perfecte locatie is"

"Wat JA21 betreft is uit het asielzoekersexperiment gebleken dat dit de perfecte locatie is en roept het college op om te onderzoeken om deze locatie ter beschikking te stellen voor de permanente aanmering van een schip voor erotisch en overig vermaak", schrijft de partij in het plan. "We stellen ons voor dat een deel van het schip bestaat uit een red light gebied, maar dat er ook bars, clubs en een casino worden toegestaan."

JA21 verwacht niet veel overlast, omdat er geen woningen in de buurt staan. Het bezoekersaantal zou makkelijk te reguleren zijn en het is dichtbij de A10 West. Wel zouden er nog aanpassingen nodig zijn aan het openbaar vervoer, zoals een extra bushalte of het doortrekken van de trein.

'Snel te realiseren alternatief'

De partij schrijft erop te vertrouwen 'dat burgemeester en wethouders deze oplossing met beide handen zullen aangrijpen'. Het zou namelijk een 'haalbaar, snel te realiseren alternatief' zijn.

Politieke partijen zullen morgen tijdens een commissievergadering in de Stopera over het erotisch centrum, dat volgens de plannen van burgemeester Halsema mogelijk op de NDSM-werf of rond de Rai in Noord komt, debatteren.