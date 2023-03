Haarlemse Nachtdieren in beeld: “Het is smoezelig en op het randje, dus spannend”

Daan Kouijzer (24) en Yentl Bakker (22) zijn import Haarlemmers. “Wij wonen hier nu zo’n drie jaar en het valt mij op dat ik net zoals mijn vrienden weinig in de Haarlemse binnenstad uitga”, zegt Daan. “Terwijl we in een grote stad wonen. Er moet toch ook wel wat voor mij te doen zijn?” Die vraag inspireerde Daan en Yentl tot het maken van een expositie over het nachtleven in de Spaarnestad.

De tentoonstelling bestaat uit foto’s en een film. “De foto’s moeten je meenemen in de nacht, het plezier en de creativiteit laten zien. Aan het einde van de expositie zie je vijf mensen die echte nachtdieren zijn en veel doen voor de stad”, vertelt Yentl. In de film gaan ze met dat vijftal dieper in op de Haarlemse nacht en wat die voor hen betekent.

Week van de Haarlemse nacht - NH Nieuws