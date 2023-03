Gemeenten in Kennemerland wijzen opvanglocaties aan, waaronder Haarlemse 'horrorflat'

De gemeenten moet de provincie en het Rijk voor 1 april laten weten hoe ze aan de 'spreidingswet' willen voldoen. In Bloemendaal gaat het om 90 plekken. In Haarlem zijn er 620 nodig, in Heemstede 105 en Zandvoort moet 65 mensen opvangen.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal kiezen voor de voormalige Parochiekerk aan de Sparrenlaan in Aerdenhout en het terrein aan de Westelijke Randweg 1 in Overveen. Heemstede heeft twee plekken aan de Leidsevaartweg op het oog.

Horrorflat

Als het aan de gemeente Zandvoort ligt, kunnen asielzoekers terecht op het grasveld bij parkeerterrein De Zuid. En Haarlem wil het gebouw aan de Mr. Lottelaan inzetten. Daar worden nu Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

De tweede locatie die de gemeente aanwijst, is het appartementencomplex aan de Zijlweg 245. Dat gebouw kennen we inmiddels als de 'horrorflat', Veel huurders - destijds studenten - zijn er vertrokken vanwege de slechte staat van het gebouw en de bedwantsenplaag.

Het zou voor Haarlem meteen een ander probleem oplossen: er werd overwogen om het beheer van Zijlweg 245 door de gemeente over te laten nemen, omdat de eigenaar van het pand dat zelf niet voor elkaar krijgt.

De huidige bewoners van de Zijlweg 245 hebben al een brief van de gemeente ontvangen, waarin de plannen worden uitgelegd. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst voor die bewoners.

Raad aan zet

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) moet de voorgestelde opvangplekken nog wel beoordelen. En uiteraard hebben de gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort het laatste woord.