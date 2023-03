Hond Bowie vast in rattenklem aan waterkant: "schreeuwde het uit"

Ierse setter Bowie is afgelopen weekend gewond geraakt toen hij tijdens een wandeling door recreatiegebied Spaarnwoude in een rattenklem stapte. "Hij schreeuwde het uit'', vertelt zijn baasje Irma. "Ik dacht eerst dat een rivierkreeft hem te pakken had."

Zodra Irma Bowie hoort janken, rent ze naar hem toe en ziet ze dat er iets om zijn poot zit. "Ik zag niet meteen wat het was, ik dacht dat het prikkeldraad was." Dan ziet ze dat het om een rattenklem gaat. "Hij bleef maar zitten, met z'n pootje omhoog."

Zoals vaker laat Irma haar hond zaterdag uit bij de Boseilanden in Spaarnwoude Park. "Dat was in het losloopgebied, waar normaal de viskar en de bloemenkar staan", vertelt ze aan NH Nieuws. Als échte waterrat scharrelt Bowie graag aan de waterkant, maar wat hij en zijn baasje dan nog niet weten, is dat daar een rattenklem ligt.

"Een kind had er ook in kunnen stappen"

Met een vriendin probeert ze de klem te verwijderen, maar zonder resultaat. Vijf minuten later slagen de twee vrouwen daar alsnog in. "Toen kwam er een oerkracht in me los", vertelt Irma, die dan nog voor Bowies pootje vreest. De schade valt mee, zo blijkt na een bezoek aan een dierenarts. "Het was licht gezwollen, maar hij stond weer op z'n poten."

Irma besluit de zaak aan te kaarten, vooral omdat de rattenklem niet - zoals gebruikelijk - met een vlaggetje was gemarkeerd. Dan had ze Bowie daar aangelijnd. "In Floriande richten ze veel schade aan, dus ik snap dat die ratten bestreden moeten worden", vertelt ze. "Maar zeker in een losloopgebied moet je vlaggen bij klemmen plaatsen. Er had ook een kind in kunnen stappen."

Na belletjes met de politie, de gemeente, provincie én het recreatieschap ontdekt Irma dat ze bij Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden moet zijn. Of het om een van hun klemmen gaat is nog niet duidelijk, vertelt Irma. "De klem ligt nu nog bij de dierenarts in Hillegom, maar ze vertelden dat er ook klemmen worden gestolen door stropers."