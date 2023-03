Einde Glynor Plet bij Telstar lijkt nabij; contract aanvoerder formeel opgezegd

Het zou zomaar kunnen dat Glynor Plet bezig is aan zijn laatste weken bij Telstar. De club heeft de contracten van Plet en Yaël Liesdek formeel opgezegd. De aflopende verbintenissen van beide spelers worden in eerste instantie niet verlengd door de club uit Velsen-Zuid.

In een persbericht zegt technisch directeur Peter Hofstede dat het opzeggen van de contracten niet betekent dat Plet en Liesdek vertrekken. "Deze opzeggingen zijn puur een formaliteit. In de komende periode kijken wij verder hoe de selectie voor volgend seizoen er precies uit moet komen te zien, blijven we in gesprek met de spelers en zal duidelijk worden wie straks onderdeel van de groep uitmaakt."

Zowel Plet als Liesdek kampen met fysieke klachten. De 36-jarige spits kiest inmiddels zijn wedstrijden uit en staat geregeld langs de kant bij de ploeg van trainer Mike Snoei. Afgelopen weekend was Plet als invaller wel goud waard voor Telstar. In de slotminuten schoot hij zijn ploeg naar de overwinning op TOP Oss (1-0). Liesdek maakte in diezelfde wedstrijd voor het eerst weer minuten nadat hij in december geblesseerd raakte.

Het aflopende contract van Niels van Wetten zal in ieder geval niet worden verlengd. De 24-jarige middenvelder neemt na drie jaar afscheid van de Velsenaren. Van Wetten speelde dit seizoen slechts één wedstrijd in competitieverband bij Telstar.

Drietal verlengt

De contracten van Thomas Oude Kotte, Joey Houweling en Jorginho Soares zullen wel worden verlengd. De Witte Leeuwen hadden eerder al een akkoord met Oude Kotte bereikt. De 27-jarige verdediger tekende onlangs voor één jaar bij tot medio 2024. De opties van Houweling en Soares worden nu ook gelicht.

Alle clubs in het betaald voetbal dienen vóór 1 april aan spelers kenbaar te maken of hun aflopende verbintenis wordt verlengd. Als dat niet het geval is, kan de speler transfervrij vertrekken of kunnen beide partijen opnieuw met elkaar in onderhandeling over een nieuw contract.