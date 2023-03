Realistische basketbalster Tanya Bröring baalt van lang revalidatietraject: "Wat een gezeik allemaal"

Een maandenlange revalidatie volgde voor Bröring. En dat is een fysiek pittig traject, maar ook zeker op mentaal gebied. Een proces met de nodige hobbels. Zo onderging Bröring afgelopen zomer weer een operatie. Daarom leeft ze de laatste tijd van dag tot dag. "Ik richt me niet op een datum, want dat deed ik eerder en dat valt dan vaak tegen."

"Op dit moment richt ik mij op volgend seizoen", vertelt Tanya Bröring over haar revalidatieproces. Begin 2022 scheurde de 38-jarige Amsterdamse haar voorste kniebanden af. "Een heftige avond", zei de toen geëmotioneerde trainer Marlous Nieuwveen. "Hier schrikken we met z'n allen van."

Naast het basketbal werkt Bröring fulltime bij Ajax als sportscientist. "Alle data die we meten van de spelers koppel ik terug naar de technische staf." De combinatie topsport en haar baan bij de Amsterdamse club gaat niet altijd goed samen. "Ik merk dat m'n focus is veranderd. Ik zie mijzelf in de toekomst ook niet meer drie à vier in de week trainen. Daarnaast heb ik ook een kinderwens."

