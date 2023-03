Wethouder Ten Have: "Het pannaveld in Venhuizen blijft mogelijk langer liggen"

In een brief eind november vorig jaar wordt de gemeenteraad nog geïnformeerd over het veelbesproken pannaveld in Venhuizen. Uiterlijk 1 mei moet dat verplaatst worden, anders volgt er een dwangsom. Met nog een maand te gaan, vraagt het CDA maandagavond dan ook om opheldering.

De gemeente Drechterland is nog druk bezig met het geluidsonderzoek, dat uiteindelijk moet bepalen waar het bestaande pannaveld komt. "De termijn van 1 mei zullen we niet halen", reageert wethouder Marcel ten Have. "We hebben twee mogelijkheden: het pannaveld tijdelijk weghalen voor 1 mei of als gemeente een verlengingsbesluit nemen."

Volgens Margriet Bakker-Struik (CDA) ontkomt de gemeente er niet aan om het pannaveld weg te halen. "Anders krijgt de gemeente een grote dwangsom aan zijn broek." Idso Brouwer (ABD) voorspelt dat de kinderen er gewoon blijven spelen als het pannaveld is verplaatst. Ten Have: "Dan zullen we mogelijk moeten handhaven."

Duurzame oplossing

Omwonenden laten in een reactie aan NH Nieuws weten eerst de brief van de gemeente te zullen afwachten. "Daarin moet het college dan wel met een heel goed beargumenteerd verhaal komen. Ondertussen hopen we op een duurzame oplossing", aldus Andras Theunissen, die namens de bezwaarmakers van het Padland spreekt.

Volgens wethouder Marcel ten Have zullen de resultaten eerst met de omwonenden en basisschool gedeeld worden, voordat er besloten wordt waar het pannaveld komt. De gemeente heeft drie locaties op het oog, waarvan er eentje op de plank is gelegd. Het Padlandbos, iets verderop in de buurt, heeft te weinig draagvlak. Een pannaveld op het schoolterrein ten zuiden van het speelkasteel of een pannaveld op het huidige voetbalveld worden nog wel onderzocht.