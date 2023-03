Tegenslag en klachten: Hilversumse Jacqueline is helemaal klaar met gedoe over haar buurtkast

Ze bedoelt het goed, maar de Hilversumse Jacqueline van Oostveen is beland in een flinke ruzie met de buurt over haar buurtkast waarmee ze mensen met een krappe beurs aan boodschappen helpt. Klacht op klacht van buurtbewoners heeft geleid tot een bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Jacqueline is er klaar mee, de lol is er van af. Ze heeft protestleuzen op haar kast geschreven.

Foto: Jacqueline van Oostveen

De buurtbewoners doen hun beklag over stankoverlast en ongedierte. Die klachten bereikten ook overheidsinstanties, waaronder dus de Voedsel- en Warenautoriteit die opeens bij Jacqueline van Oostveen op de stoep stond. "Ik was met stomheid geslagen", vertelt ze. Jacqueline is er allesbehalve blij mee. "Dit is een puur vrijwilligersproject. Ik steek hier veel tijd en energie in, omdat ik zie dat veel mensen gebruikmaken van mijn kastje", legt ze uit. "Er is een hoge inflatie, de kosten van boodschappen zijn hoog. Hoe mooi is het dan dat mensen uit de buurt bij mij verse producten kunnen afhalen?" De Hilversumse zegt continu mensen in haar kastje te zien, die er gretig gebruik van maken. En ook mensen die er vaak wat in doen. "Mensen halen af, maar zorgen ook dat die wordt aangevuld." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Jacqueline van Oostveen

Bedorven voedsel Uiteindelijk werd er onder meer melding gedaan van bedorven levensmiddelen in de kast. "De Voedsel- en Warenautoriteit kwam langs en gaf mij een hele lijst mee met eisen en regeltjes waar mijn kastje aan moet voldoen. Als er constant wordt gecontroleerd en ik aan allerlei wetgeving moet voldoen, schiet dit vrijwilligersproject echt zijn doel voorbij."

"Ik probeer mijn nek uit te steken, maar ik word neergezet als crimineel" Jacqueline van Oostveen

Dat het eten niet altijd even vers is, erkent Jacqueline. "Ja, er ligt inderdaad wel eens iets met schimmel, maar daar kun je prima omheen snijden", vervolgt Van Oostveen. "Weggooien is zonde, ik zie dat veel mensen hier behoefte aan hebben. Maar blijkbaar zijn die mensen straks de dupe van veel ingewikkelde regels en protocollen van instanties. Iedereen komt zich opeens bemoeien met mijn kastje, om moe van te worden. Ik probeer mijn nek uit te steken, maar ik word neergezet als crimineel. Ik word hier erg verdrietig van." Al langer gedoe Er heerst al langere tijd een vloek om de kasten van Van Oostveen. Vorig jaar kerst verwoestte een vuurwerkbom een van haar kastjes. De schade was aanzienlijk. En dat was al de derde die door haar was geplaatst, eerdere kasten werden ook al vernield. Door een gulle donateur was het mogelijk een geheel nieuwe kast te bouwen. Maar om die herstelde, nieuwe, grotere kast was - ook dit keer - al snel veel te doen. Buurtbewoners deden melding bij de gemeente, waarna Van Oostveen gesommeerd werd het kastje van de openbare weg te halen. Hij zou in de weg staan. Tekst daar door onder de foto.

Buurtkastje achter hek Jacqueline