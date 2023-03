Penthouse Amsterdamse Pontsteiger voor 25.000 euro per maand te huur

Een van de appartementen op de bovenste verdieping van appartementencomplex Pontsteiger in het centrum staat te huur voor een bedrag van maar liefst 25.000 euro per maand. Voor dat geld krijgt de huurder zo'n 470 meter aan woonoppervlakte.

De advertentie is te vinden op Funda. De makelaar spreekt van een 'ongeëvenaard filmisch uitzicht op het omliggende stadsbeeld'. Het appartement ligt op de 25ste verdieping. Kopen is ook een optie, de koopprijs is dan ruim zeven miljoen euro.

Het appartement staat al jaren te koop. De hele bovenverdieping werd in 2016 gekocht door horecamagnaat Won Yip. Daarna werden er verschillende appartementen van de verdieping gemaakt. De meeste appartementen werden verkocht.