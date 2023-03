Zij wilden gezin uit Enkhuizen steunen die leefgeld vergat: "Weet heel goed hoe het is"

Honderden berichten ontving de redactie van NH Nieuws/WEEFF nadat werd bericht over een vrouw uit Enkhuizen die haar leefgeld vergat bij de pinautomaat. Van mensen die klaarstonden om een onbekende te helpen. Wie zijn deze spontane weldoeners en wat is de motivatie? “Dat ze geen boodschappen kon doen voor haar kind, dat brak mijn hart."

Zij wilden een gezin uit Enkhuizen steunen - Adobe Stock/Aangeleverd

“Ik ben zelf een paar jaar geleden slachtoffer geweest van de Toeslagenaffaire”, zegt Fatma Celik uit IJmuiden. Zij is moeder van drie dochters en een zoon. Ze bood haar hulp aan om het slachtoffer 'de week door te komen'. “Ik weet heel goed hoe het is om met kinderen van leefgeld per week te moeten leven. Om rond te komen met het minimum van het minimum. Inmiddels gaat alles weer goed en heb ik een baan, maar die ervaring vergeet je nooit meer.” De vrouw met een Turkse achtergrond zegt ‘geen seconde na te hebben gedacht’ over het aanbieden van haar hulp. “Dit moest ik gewoon doen. Dat deze moeder geen boodschappen kon doen voor haar kind, dat brak mijn hart. In mijn situatie gingen mijn kinderen ook altijd voor." "Ik ben onlangs terug uit Turkije gekomen, waar mijn moeder begraven is", gaat Celik verder. "Toen kreeg ik ook 'throwbacks' naar mijn tijd als kind, naar hoe mijn moeder mij en ons gezin er vroeger doorheen gesleept heeft."

“Ik weet heel goed hoe het is om met kinderen van leefgeld per week te moeten leven" Weldoener Fatma Celik

Uit naam van haar moeder heeft Celik de afgelopen tijd meer goede daden verricht. Zo gaf zij haar moeders oude kleding weg aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije, en probeert ze ook waar nodig anderen bij te staan. "Vanuit mijn geloof en in mijn hart ben ik moslim", licht ze toe. "Het is nu ramadan. Een periode die staat voor barmhartigheid voor je medemens, het helpen van mensen die het moeilijk hebben." West-Friezen Binnen de regio hebben talloze West-Friezen via sociale media aangegeven het gezin te willen helpen. "Ik woon in Hoorn en wil best met u boodschappen gaan doen”, luidt een van de vele reacties. “Ik heb nog wel een paar blikken soep, brood en vlees in de vriezer”, laat een ander uit Hoorn weten. Maar uiteraard kwamen er ook vele reacties uit Enkhuizen vandaan, de woonplaats van het gezin. Zo gaf de 64-jarige Bettina Vos bij de redactie aan dat zij een aantal broden, een grote bak macaroni en andere zaken in huis had waarvan het gezin gebruik zou kunnen maken. "Ik las van de situatie en wilde direct iets doen", laat ze weten. "Ik heb het zelf ook niet breed, maar dit had ik over. En wilde ik graag geven aan iemand die het nog beter kan gebruiken. Gelukkig bleek het achteraf niet nodig, omdat het gezin toch boodschappen kon doen."

"Ik las het verhaal vluchtig, maar dacht: 'Hè, 50 euro weekgeld?' Lees ik het nu goed? Dat kan toch niet waar zijn?!" Het bericht over de vermiste 50 euro bereikte ook Roland Tissing uit Alphen aan den Rijn. Hij heeft een eenmanszaak in auto's en gaf aan 100 euro op de rekening van de vrouw te willen storten. "Niet dat ik heel rijk ben, maar ik zou best 100 euro kunnen missen." Spontaan gereageerd Het verhaal greep de vader van drie kinderen aan. "Ik schrok er erg van dat er blijkbaar in Nederland nog steeds mensen zijn die van 50 euro in de week moeten rondkomen. Hoe slecht moet je het dan hebben? Vanuit die gedachte heb ik spontaan gereageerd. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar dit verhaal zette mij aan het denken." In totaal kwamen er duizenden euro's aan toegezegd geld binnen. Het slachtoffer uit Enkhuizen gaf eerder aan dat zij versteld stonden van de reacties die het bericht heeft losgemaakt, en is dankbaar voor de mooie gebaren van al die voor haar onbekende weldoeners. De bedragen worden dus niet daadwerkelijk overgemaakt naar het slachtoffer.