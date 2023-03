Geen erkenning en geen schadevergoeding in 'dwangarbeidzaak' Goede Herder: Joke is teleurgesteld

De Smit kwam in Bloemendaal terecht nadat zij misbruikt was door haar stiefvader. De uithuisplaatsing was bedoeld om haar te helpen, maar het klooster aan de Krommelaan bleek meer ‘een soort jeugdgevangenis’.

Joke de Smit is één van de vrouwen die gedwongen verbleef in het klooster van de Goede Herder. Ze zat van haar dertiende tot haar zeventiende bij de nonnen, eerst in Bloemendaal en later in Zoeterwoude. Vandaag luisterde ze, samen met achttien andere slachtoffers naar de uitspraak van de rechter.

Later plaatsten de nonnen haar over naar het klooster in Zoeterwoude, waar De Smit ooit veertien dagen in de isoleercel zat. Ze is nu bijna 77 en heeft nog steeds last van die periode. “Ik slaap nog elke nacht met een lampje aan.”

Sinds de rechtszaak in februari zit De Goede Herder weer constant in haar gedachten. Vorige week zat zij samen met haar vriendin Lies Visser (ook een van de pupillen van de Goede Herder) bij het praatprogramma Khalid en Sophie om hun verhaal te vertellen. Het doet De Smit goed dat er meer aandacht is voor hun verhaal, maar het oprakelen van herinneringen is ook zwaar. "Het moet elke keer weer uit je tenen komen."