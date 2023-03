Eemnes realiseert in 2023 honderd sociale huurwoningen: wat is het geheim?

Terwijl andere gemeenten het hoofd breken om sociale huurwoningen te kunnen toevoegen, komen er dit jaar in Eemnes met gemak honderd bij. Die huizen komen ook nog eens voor een groot deel terecht bij de eigen inwoners. Dat dit aantal ongekend veel is, geeft wethouder Theo Reijn meteen toe. Maar dit succes komt wel ergens vandaan.

In 2022 is Eemnes begonnen met deze regeling. Dat was toen nog een proef, maar inmiddels is dit opgewaardeerd, want de ervaringen van vorig jaar zijn positief. Er zijn daardoor 8 eengezinswoningen vrijgekomen. Dat is nu ook de reden dat de gemeente nu met deze regelingen werkt bij de projecten Het Plukveld en de Hink Stap Sprong. Het idee van de gemeente en de Alliantie is om hier zeker nog drie jaar mee door te gaan.

In de praktijk houdt dit in dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning. Het achtergelaten huis komt beschikbaar voor een ander. Eemnessers die verkassen naar een woning die beter hun woonsituatie past, krijgen voorrang. Denk daarbij aan ouderen die kleiner willen gaan wonen. Zij kunnen dan gebruik maken van de doorstroomregeling 'Van Groot Naar Beter-regeling'. Dan hebben zij onder meer een wooncoach tot hun beschikking en is er een vergoeding voor de verhuizing.

Een van die zaken is dat bij ieder woonproject gerichte toewijzingscriteria worden vastgesteld bij huur- en koopwoningen. Dat houdt concreet in dat Eemnes en woningcorporatie de Alliantie per nieuwbouwproject afspraken maken over de toewijzing van woningen. Hierbij is de focus vooral gericht op doorstroming van de Eemnesser. Volgens de huidige wetgeving mag een kwart van het totale nieuwe aanbod worden toebedeeld aan de eigen inwoners.

Het geheim van de Eemnesser smid zit hem volgens Reijn in twee begrippen: lef hebben en risico durven nemen. Dat zijn in zijn optiek belangrijke factoren waarom Eemnes zo goed scoort op het gebied van (sociale) woningbouw.

Gezien de massale belangstelling wil Reijn op korte termijn nog eens 50 flexwoningen neerzetten. Als het aan hem ligt, komen er 25 appartementen bij en nog eens 25 woningen zoals die nu op de Barbeelstraat staan. Daarover moet de gemeente met de provincie Utrecht in conclaaf. Dat is een ding omdat Eemnes deze huizen aan de rand van de gemeente wil plaatsen.

Inmiddels zijn de woningen toegewezen en is het wachten op de oplevering van het woonproject. Dat moet zo halverwege april gebeuren. De interesse voor deze 8 woningen was enorm. Maar liefst 378 mensen reageerden. "Dat geeft wel aan dat er grote belangstelling is voor de flexwoningen", concludeert wethouder Theo Reijn.

Nu beschikt Eemnes zelf over veel eigen grond. Dat is een groot voordeel, want daardoor heeft de gemeente een stevige vinger in de spreekwoordelijke ontwikkelpap. De gemeente kan veel meer sturen op wat voor woningen er moet komen en voor wie dan moeten zijn. Zo is dat gebeurd bij Het Plukveld, de Hink Stap Sprong, maar bijvoorbeeld ook bij het project van De Hilt, waarvan de eerste fase in mei van start gaat. Zoveel eigen grond is een luxepositie, zeker als je dat afzet tegen omringende gemeenten.

Dat Eemnes dit jaar zo'n 100 sociale huurwoningen realiseert, noemt Reijn 'een samenloop van omstandigheden, die mooi uitkomt'. "Dat is drie tot vier keer zoveel als normaal voor Eemnesser begrippen", aldus de wethouder. Zelf sluit hij niet uit dat de teller in 2023 uitkomt bij 110 of zelfs 120.

Lokale binding

De doorstroming zou nog wel eens harder op gang kunnen komen, nu Eemnes en de Alliantie bij ook bij andere projecten woningen beschikbaar willen stellen voor woningzoekenden met een lokale binding. Die toewijzingscriteria zijn maandag onderwerp van gesprek bij de politiek

Met dit grote aantal is er een goede slag te slaan voor de eigen inwoners, aldus Reijn. Hij vertelt dat er in Eemnes tussen de 150 en 200 actief woningzoekenden zijn zijn. Theoretisch gezien kan 50 tot 75 procent van hen dit jaar aan een woning komen, klinkt hij superoptimistisch.

Rekensommetje

Vorig jaar liet de gemeente al weten 81 sociale huurwoningen in 2023 te gaan realiseren. Daar hoorden ook de 32 tijdelijke appartementen op de Barbeelstraat bij voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Die heeft de wethouder inmiddels uit het rekensommetje gehaald. De 49 die dan overblijven zijn de 8 tiny houses voor jongeren uit Eemnes op diezelfde Barbeelstraat, 29 appartementen op het oude complex van de Hink Stap Sprong en 12 sociale huurwoningen in Het Plukveld in de Zuidpolder.

Tel daar nog eens de jaarlijkse 30 huurwoningen die Eemnes ieder jaar realiseert bij op en de effecten van de Van Groot Naar Beter-regeling. Zo laten 14 Eemnesser huishoudens, die naar Het Plukveld verlaten, een woning achter. Hierdoor komt er weer een zogeheten treintje op gang op de woningmarkt. Tot slot horen daar ook de 8 vrijgekomen eengezinswoningen bij.