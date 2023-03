Jonge voetballers uit Spanbroek vatten door 'heldendaad' kleedkamerdieven in de kraag

Zeven jonge voetballers van voetbalclub VVS'46 uit Spanbroek hebben gisteravond de achtervolging ingezet op dieven die ervandoor gingen met spullen uit de kleedkamer. En met succes: ze hebben al hun spullen terug. "Dit is een ware heldendaad", vertelt de voorzitter van de club trots.

Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen - Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Diverse teams waren zowel buiten als binnen in de sportzaal aan het trainen. Spelers uit één van de teams in de hal kwamen erachter dat er wat spullen misten. "Een tas met onder meer sleutels en schoenen werd direct gemist", zegt Ruud Loos, voorzitter van VVS'46. "Een juniorenteam was buiten aan het trainen en werd ingeseind." Al snel roken de jonge voetballers onraad bij twee jongens. "Twee figuren liepen maar wat om het complex heen en weer. Ze waren niet bekend bij de club en leken hier ook niet echt thuis te horen." Spullen onder de jas Een personal trainer sprak de twee aan. De jongens reden vervolgens op een fiets weg, maar zeven jonge voetballers van de club besloten toch de achtervolging in te zetten. "Ze hielden ze al de hele tijd in de gaten, want de twee werden buiten de kleedkamer gespot met spullen onder hun jas." De zeven jongens fietsten ze achterna, op zo'n honderd à tweehonderd meter. "Wat ze heel goed hebben gedaan, is dat ze er geen knokpartij van hebben gemaakt", zegt Loos. "Ze gingen niet de confrontatie met ze aan, maar hebben de politie gebeld, terwijl ze al rijdend de twee boeven achtervolgden." Gedumpte spullen teruggevonden Het toeval wilde dat er in de lucht al een politiehelikopter hing. Die agenten zagen vanuit het toestel dat de twee de gejatte tas met spullen onderweg dumpten. Een ingeschakelde politie-auto hield de twee uiteindelijk aan.

"Onze jongens hebben dit heel slim en stoer opgelost" Ruud Loos, voorzitter club VVS'46

Op het sportveld maakte de politie de aangiftes op en voorzitter Loos gaat zaterdag vlak voor de wedstrijd de zeven helden opzoeken met taart. "Want eind goed, al goed. De spullen zijn terug, niemand is gewond geraakt en onze jongens hebben dit heel slim en stoer opgelost." Vaker raak Volgens Loos is het vaker raak in de buurt. Meerdere voetbalverenigingen en andere sportclubs in Dijk en Waard en Broek op Langedijk hebben de afgelopen tijd te maken met inbraken, waarbij telefoons, autosleutels en dure horloges mee worden genomen. Zelfs een auto van een van de spelers werd buitgemaakt. "Door die eerdere berichten uit de buurt hebben wij onze leden altijd gewaarschuwd goed op te letten. Die alertheid is gisteren beloond, doordat de dieven in de kraag gevat werden."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies