Kwaadaardige kunst, The Passion in West-Friesland en meer cultuurtips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Media met drie culturele uitgaanstips voor het weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je volgens hen niet mag missen. Deze week tippen we zeven kunstenaars die hun ziekte omzetten in kunst. In Enkhuizen geven ze hun eigen spin aan het tv-spektakel The Passion, en krijgen ze in Huizen hoog bezoek.

Tip 1: Kwaadaardig Mooi in museum Tot Zover Amsterdam

De man van kunstenares Sonja Hillen kreeg kanker. Zij maakte het kunstwerk For better or worse toen hij in behandeling was. We zien een ziekenhuisbed met beddengoed waar teksten op staan. "Ik heb de recepten van de chemokuur op de lakens en slopen geborduurd" vertelt Sonja. "Eigenlijk wil ik daarmee aan mijn man laten zien hoezeer ik gezien heb hoe hij moest lijden. En voor mezelf kon ik er ook heel goed mijn woede in kwijt over de heftigheid van die chemobehandeling".

Fotograaf Niels Helmink kreeg in 2009 kanker. Hij maakte een serie zelfportretten tijdens de periode van de chemobehandeling. "Het is echt een tocht die je doormaakt. Vooral de eerste keer dat je ziet dat je haar uitvalt, maakt dat heel veel indruk", vertelt Niels.

Kunstenares Kim Tieleman kreeg borstkanker en verloor ook haar haar tijdens de behandeling. Zij heeft alle plukjes haar die uitvielen zorgvuldig gedocumenteerd op grote vellen papier. "Het kunstwerk maken was voor mij ook een soort therapie en zo kon ik ook zin geven aan de worsteling waar ik mee te maken had."

Kunstenaar Wout Herfkens maakte een kunstwerk over zijn broer die kanker kreeg. Hij is blij met de tentoonstelling in Tot Zover. "Een tentoonstelling over kanker lijkt misschien niet direct een publiekstrekker, maar deze tentoonstelling is bijzonder, is onderscheidend en ik hoor van veel mensen dat het troost biedt".

De tentoonstelling Kwaadaardig Mooi is nog te zien tot en met 16 april in museum Tot Zover bij de begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam.