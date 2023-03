Bloemendaalse vrouwen vangen bot: rechter vindt zaak om 'dwangarbeid' klooster verjaard

De negentien Bloemendaalse vrouwen die een schadevergoeding eisen vanwege 'dwangarbeid' in het klooster van de Goede Herder tussen de jaren vijftig en tachtig van de vorige eeuw, hebben bot gevangen bij de rechter. De zaak is verjaard en de rechter ziet geen reden om hier een uitzondering op te maken.

De vrouwen stapten een maand geleden naar de rechter. Zij moesten in het midden van de vorige eeuw 'dwangarbeid' verrichten in een of meerdere kloosters, onder leiding van de zusters van de Goede Herder, onder andere in Bloemendaal. Nu eisen ze erkenning en een schadevergoeding.

Maar de rechter kan ze daar niet bij helpen, omdat de gebeurtenissen te lang geleden zouden zijn. Bovendien kunnen de zaken van de negentien vrouwen ook niet als één geheel worden behandeld, omdat ze allemaal in verschillende instellingen hebben gezeten in andere periodes, zegt de rechter. Het zou per individueel geval moeten worden beoordeeld.

Hoger beroep

De vrouwen gaan in hoger beroep. Hun advocaat zegt de uitspraak verwacht te hebben. Joke, een van de aanklagers, noemt de uitspraak 'graf takke'. "Al had ik het verwacht, ik moet toch even slikken. Ik ben heel boos, maar ik blijf doorvechten."

Huidig kloosterdirecteur Hubert Janssen zegt dat er 'alleen maar verliezers' in deze zaak zijn. "De vrouwen zijn niet geholpen met dit vonnis, ze krijgen nu nog een klap te verduren, terwijl wij de hele rechtsgang niet wilden."

