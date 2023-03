De Peiling: naast de leerplicht moet er ook een beweegplicht komen

Jongeren bewegen steeds minder. Volgens sportbestuurder Joop Alberda zou een beweegplicht - naast de leerplicht - een prima oplossing zijn. Wat denk jij? Is zo'n beweegplicht een goed idee? En zou dit ook voor ouderen niet een goed idee zijn? Praat mee in De Peiling!

Jongeren bewegen steeds minder, zeker na de coronacrisis. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2019, ruim driekwart van de jongeren nog maandelijks sportte, maar dat is gezakt naar 65 procent in 2021. Daarnaast zakte ook het aantal leden bij sportverenigingen.

Beweegplicht

Reden genoeg voor sportbestuurder Joop Alberda om te pleiten voor een beweegplicht: "Aangezien we toch al een leerplicht hebben, hoeft het niet razend ingewikkeld te zijn om de beweegplicht in de praktijk via het onderwijs vorm te geven. (...) Er wordt veel gesproken over het aantal verplichte lesuren voor gymnastiekonderwijs, maar in de praktijk komt het er veel te weinig van."

Volgens Joop moet dit gelden náást de leerplicht: "Binnen de leerplicht mag iedereen kiezen hoe het vakkenpakket eruit ziet, zolang je maar voldoet aan de leerplicht. Op dezelfde manier kan de overheid pubers dwingen te bewegen. In welke vorm zij bewegen, mogen zij helemaal zelf weten."

Wat vind jij?

Vind jij zo'n beweegplicht wel een goed idee? Of is dit een vorm van betutteling? En zou zo'n beweegplicht niet ook voor 60-plussers moeten gelden? Ook voor de gezondheid van volwassenen en ouderen is bewegen cruciaal.