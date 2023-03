Muziek als bloemen die troost of plezier bieden. L'Asset nieuwkomer op Bevrijdingspop Haarlem

De Haarlemse band L'Asset won deze maand de Rob Acda Award, een van de meest prestigieuze popprijzen van Noord-Holland. Zangeres Tessa Lamers is bedenker en boegbeeld van de band. Zij groeide op in de bloemenkwekerij van haar moeder. "Liedjes kunnen net als bloemen troost geven of plezier bieden". Op 5 mei staat Tessa met L'Asset op Bevrijdingspop in Haarlem.

Haarlemse band L'Asset - NH Nieuws

We spreken zangeres Tessa Lamers van de band L'Asset in het Patronaat. Het Haarlemse poppodium is zo'n beetje het tweede huis van Tessa geworden. Ze speelden er met haar band in de voorrondes en finale van de Rob Acda Award, die ze allemaal wonnen. Daarnaast werkt Tessa ook nog als bardame in het Patronaat. "Ik vind het erg leuk om muziek te maken en op te treden maar het werken achter de bar is ook lekker omdat je dan even nergens aan hoeft te denken, alleen aan tappen" zegt Tessa. Het winnen van de Rob Acda Award kwam als een verrassing. "Het optreden ging hartstikke goed maar ik heb eerder ook al eens een finale verloren terwijl ik dacht die te winnen" vertelt Tessa. "Dus toen onze naam genoemd werd, kon ik het niet geloven. Het was een droom dat ik dacht: kan iemand mij even knijpen!".

L'Asset wint Rob Acda Award in Patronaat Haarlem

De muziek die L'Asset maakt is dansbare synth pop maar wel met een rauw randje, want ze gebruiken ook gitaren en drums. "Ik noem het altijd arty farty maar wel heel toegankelijk" zegt Tessa met een lach. Haar grote voorbeelden uit de popmuziek zijn David Bowie, Bjork, Kate Bush en Florence and The Machine. Allemaal artiesten met een bont uiterlijk en een theatraal tintje. "Ze gebruiken allemaal hun lijf en gezicht als een soort canvas", zegt Tessa. "Ik probeer dat ook te doen zonder iemand anders neer te zetten. Op het podium en in onze clips ben ik gewoon een soort uitvergroting van mijzelf". De liefde voor kleuren heeft Tessa waarschijnlijk opgedaan tijdens haar jeugd in Groesbeek. Haar moeder had daar een bloemisterij en Tessa was dagelijks in de kas te vinden. "Mijn moeder was altijd thuis als ik van school kwam en als de klanten weg waren zette ik de muziek hard en ging ik dansen tussen de bloemen" vertelt Tessa. Wat Tessa bij haar moeder zag, was de band met de klanten die ze had. "Als je bloemist bent maak je trouwboeketten maar ook rouwboeketten. Je deelt lief en leed met je klanten" vertelt Tessa. Muziek kan ook die functie van troost en plezier hebben. "Ik heb een nieuw liedje en dat heet Selflove. Voor mijzelf werkt dat heel goed als reminder dat ik soms wel wat meer van mijzelf mag houden of lief voor mijzelf mag zijn" vertelt Tessa. "Ik hoop dat het voor mensen die het liedje horen ook wat kan betekenen".

Tessa in een van de clips van L'Asset

Als winnaar van de Rob Acda Award mag L'Asset op 5 mei ook optreden op Bevrijdingspop in Haarlem. Tessa ziet er helemaal niet tegenop om voor 50 duizend mensen te staan, integendeel: ze kijkt er naar uit. "Ik heb voorpret, ik geniet als ik op het podium sta en na afloop kan ik ook een geluksgevoel hebben", zegt Tessa "Dat heb ik van mijn vader geleerd. Hij is niet oud geworden maar was wel de grootste levensgenieter die ik ken. Dat is ook goed om mezelf steeds voor te houden, dat ik geniet van het leven".