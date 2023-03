Ook na hoger beroep blijft de Beverwijkse coffeeshop Life II dicht

Het lijkt over en uit voor coffeeshop Life II in Beverwijk. Ook een hoger beroep heeft geen verschil uitgemaakt voor eigenaar Erdal Dür. De coffeeshop is al ruim een jaar dicht en gaat dus niet meer open, oordeelt de rechter vandaag. Toch zijn er nog wegen om de uitspraak aan te vechten, denkt advocaat Hulya Elmas. Of Dür dat wil is niet zeker. Wel noemt de advocaat delen van de uitspraak 'wankel'.

Volgens Dür klopte het van geen kant dat burgemeester Martijn Smit van Beverwijk zijn wietwinkel sloot. Volgens hem mochten onder andere de Belastingdienst en het Landelijk Bureau Bibob, dat integriteitstoetsen doet, geen gegevens over de coffeeshop met de burgemeester uitwisselen. Die gegevens gebruikte de gemeente wel in de aanklacht. Een lagere rechter oordeelde eerder dat dat wél mag en in hoger beroep is dat niet anders.

Maar volgens de rechter tellen andere dingen nog zwaarder mee voor de sluiting van Life II: Dür heeft in de afgelopen jaren een paar misstappen begaan. In 2017 had hij veertig joints en ongeveer 100 gram hasj in zijn auto liggen en drie jaar later kreeg Dür 60 uur taakstraf omdat er toen ruim twee kilo wiet en hasj in zijn auto lag.

Het wijst er volgens de rechter allemaal op dat 'de exploitatievergunning mede zal worden gebruikt om strafbare zaken te plegen'.

Zijn advocaat zegt de uitspraak nog te bestuderen en met Dür te moeten bespreken. Ze sluit niet uit dat delen uit de uitspraak toch in andere procedures aangevochten kunnen worden.

Spijkers op laag water

Eerder zei Dür: "Ik ben onterecht dicht. Ik word voor alles uitgemaakt. Iedere keer zijn ze spijkers op laag water aan het zoeken. Ze hebben van alles en nog wat geprobeerd te vinden om mij te sluiten. Zelfs van 25 of 30 jaar terug."

Maar er is meer: in de afgelopen jaren heeft hij nog een waarschuwing gehad omdat hij zich niet aan de openingstijden hield en omdat hij een tussenwand in zijn winkel had neergezet, waardoor je niet van buiten naar binnen kon kijken. Dat mag allemaal niet. En in 2009 kreeg hij al eens een boete omdat z'n softdrugsvoorraad te groot was.