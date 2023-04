Food Festival Venhuizen viert 5-jarig jubileum: "We hopen op 10.000 bezoekers"

Bitterballen, pizza, veganistische gerechten en ambachtelijk ijs. Volgende maand wordt voor de vijfde keer wordt het Food Festival Venhuizen gehouden. Ron Laan, organisator van het festival, was afgelopen maandag in de uitzending bij WEEFF om te vertellen over 'het grootste openluchtrestaurant van West-Friesland'.

Het is alweer vijf jaar geleden sinds de eerste editie van het Food Festival Venhuizen. "We begonnen met ongeveer 4.000 bezoekers en zijn langzaam gegroeid. Wij denken dit jaar meer dan 10.000 bezoekers te mogen ontvangen." Het festival heeft dit jaar ook meer foodtrucks dan voorgaande edities. Naast de negentien eetgelegenheden komen er deze editie ook grotere bands. Verder probeert de organisatie zich ook meer te focussen op de aankleding van het festival, en is er dit jaar voor het eerst een invalidentoilet. "We maken er steeds een groter feest van. We proberen er dit jaar ook echt een jubileumeditie van te maken." Voor ieder wat wils Door de grote hoeveelheid foodtrucks is er voor ieder wat wils. "Natuurlijk gaan de meeste mensen naar de authentieke gerechten, zoals patat," stelt Laan. "Maar wij vernieuwen ook. Dit jaar hebben wij voor het eerst een bitterballenkraam, maar ook een grote pizzabus, een Taiwanees, een kraam met Italiaans ambachtelijk ijs en zalmgerechten uit Urk." Aan de zoetekauwers en kleine bezoekers heeft de organisatie ook gedacht. "Er is een foodtruck met suikerspin en popcorn." Verder zijn er ook gerechten voor mensen met een glutenintolerantie of veganistische gerechten op het terrein te vinden.

Naast het eten wordt er ook voor vermaak gezorgd. Voor de kleine bezoekers is er een grote kindertent aanwezig, waar kinderen zich kunnen laten schminken, oud-Hollandse spelletjes kunnen spelen en ook kleurplaten kunnen kleuren. Ook wordt er gezorgd voor muziek op het festival. "Het is een foodfestival en natuurlijk komen mensen voornamelijk voor het eten, maar we zorgen ook voor vermaak." Zo staan er meerdere bands uit de regio, vertelt Laan. Duurzaamheid centraal De organisatoren hebben zich sinds vorig jaar ingezet op duurzaamheid, door middel van groene stroom. Dat is voor deze editie ook weer het geval. "We gaan dit jaar weer inderdaad voor een aggregaat op zonne-energie. Daar zitten zonnepanelen op en een accu zodat het foodfestival op groene elektriciteit gedraaid gaat worden." Voor de speciaalbiertjes hebben ze harde recyclebare plastic glazen zodat die ingewisseld kunnen worden wat voor minder afval zorgt. Ook is er steeds meer aandacht voor veganistische gerechten. "We zijn continu bezig met het verduurzamen van het festival. Natuurlijk worden we ook in een bepaalde richting geduwd door het festivalbeleid, maar we vinden het zelf ook belangrijk dat het festival op een goede manier neergezet wordt." Het Food Festival Venhuizen vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 en zondag 23 april in het centrum van Venhuizen.