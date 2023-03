Verplichte bootregistratie helpt niet tegen overlast, Dijk en Waard zet in op handhaving

Dijk en Waard gaat het komende vaarseizoen meer inzetten op de zichtbaarheid van handhaving. Uit een evaluatie blijkt dat de proef met verplichte bootregistratie niet helpt tegen geluidsoverlast. "De gemeenteraad zal in mei een besluit nemen of de verplichte registratie wordt afgeschaft", meldt het college.

Varen is een populaire bezigheid in waterrijk Dijk en Waard. Tegelijkertijd ervaren waterrecreanten ook veel overlast, zoals te hard varen, geluidsoverlast, teveel alcoholgebruik en het niet naleven van de regels. In de zomer van 2021 stelde de voormalige gemeente Langedijk een pilot verplichte bootregistratie op het water van woongebied Rijk der Duizend Eilanden en de Noorderplas.

Het college van Dijk en Waard concludeert dat bootregistratie niet het juiste middel is om overlast tegen te gaan. "Uit de evaluatie, met onder meer een inwonersenquête, blijkt dat deze bootregistratie niet bijdraagt aan beter gedrag op het water. Ook wordt het registratienummer nauwelijks gebruikt om overlast te melden en helpt het nummer niet bij handhaving."

Boa's met vaarbewijs

Om de vaaroverlast terug te dringen investeert de gemeente in handhaving en trekt hierin samen op met politie en jongerenwerk. Uit de gesprekken met inwoners die aan het water wonen, blijkt dat hier behoefte aan is. "Handhavers hebben het afgelopen vaarseizoen veel aandacht besteed aan het handhaven op het niet hebben van een registratienummers. Dit heeft maar een beperkt aantal nieuwe registraties opgeleverd", verklaart wethouder Annette Groot. "Als handhaving weer meer inzet op overlast, kunnen we slim en efficiënter omgaan met de inzet van onze boa’s."

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn tijdens het vaarseizoen op verschillende momenten, drukke dagen en bij zomerse temperaturen, zichtbaar aanwezig op het water. Groot: "In onze waterrijke gemeente werken we ook aan de uitbreiding van het vaartoezicht. We leiden elk jaar meer boa’s op die een vaarbewijs hebben, zodat er toezicht op het water is. Bovendien is het melden van overlast vergemakkelijkt met de Fixi-app en -website."