Verstopte afvoerleidingen oorzaak van vollopen Dinkeltunnel, oplossing in zicht

De Dinkeltunnel in de Hoornse wijk Kersenboogerd gaat worden aangepast, om in de toekomst wateroverlast tijdens hevige regenval te voorkomen. Tot drie keer toe stond de tunnel afgelopen jaren onder water en moest het worden afgesloten voor het verkeer. De oorzaak blijkt verstopte afvoerleidingen te zijn.

Op 23 december vorig jaar werd de tunnel door waterlast tijdelijk afgesloten. Ook in het voorjaar en in de zomer van 2021 was er wateroverlast. Fractie Tonnaer stelde toen vragen en verzocht - met het oog op klimaatverandering en toenemende hevige regenbuien - een permanente oplossing.

Eigenaar ProRail en de gemeente Hoorn zijn met elkaar in gesprek gegaan. Waar de gemeente zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de tunnel, is ProRail verantwoordelijk voor de constructie en veiligheid. Omdat het treinspoor over de tunnel loopt, wordt er regelmatig grootschalig onderhoud verricht aan de tunnel.

Verstopping kleine kans

Voor dit najaar worden er technische aanpassingen gedaan. "Hierdoor kunnen we de leidingen makkelijker schoon houden, waardoor verstopping en wateroverlast minder vaak moeten voorkomen", schrijft het Hoornse college.

Het probleem zit niet in de pompen wat werd verondersteld, maar in de afvoerleidingen. Of er met zekerheid geen wateroverlast meer zal zijn, kan niet worden beloofd. "Dit zal de praktijk moeten uitwijzen. Dit gaan we gezamenlijk met ProRail in de gaten houden. [...] En indien er bij een extreme zomerbui onverhoopt tóch een keer water in de tunnel blijft staan, dan kan het verhelpen van deze verstopping aanzienlijk veel sneller dan nu het geval is."