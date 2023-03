Noord-Holland aA nl Van 'bezit naar gebruik' moet de gewoonste zaak van het duurzame leven worden

Niet alles wat we nodig hebben moeten we ook altijd kopen. Waarom een ladder kopen als je hem ook met je buren kunt delen? Want voor die twee keer per jaar dat je de goot moet schoonmaken is dat een dure aanschaf. En als je toch een dure camper bezit is verhuren een mooie manier om je portemonnee te spekken. Delen en huren is een goede manier om er voor te zorgen dat er minder producten gemaakt worden. En dat spaart het milieu.

Je spullen worden met een bakfiets thuis bezorgd - Marc Ruyg/NH Nieuws

Voor kleinbehuisde jongeren is het al de gewoonste zaak van de wereld. Spullen huren of lenen als je het echt nodig hebt. Voordeel van huren is dat je meestal kwalitatief goede producten krijgt. Een muurtje slopen met een professionele sloophamer gaat stukken beter dan met een goedkope machine die je na twee keer kunt weggooien. Op die manier gaan we beter om met schaarse grondstoffen.