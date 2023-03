Hilversumse nachttrein gaat er nu echt komen: "Ook in late uurtjes kiezen voor de trein"

De nachttrein had allang moeten rijden in Hilversum, maar corona gooide roet in het eten. Daardoor ging de bedachte proef van twee jaar niet door in 2021. De wens om aan te sluiten op dit netwerk en daardoor de bereikbaarheid te verbeteren, bleef politiek en maatschappelijk groot.

Nu is het verlossende woord gevallen: aan het einde van dit jaar doet de nachttrein de Hilversumse stations aan. De gesloten overeenkomst tussen de gemeente en de NS loopt vanaf begin december. Dan vertrekt de eerste trein om 1.51 uur vanaf Utrecht Centraal, die via Hilversum naar Amsterdam Centraal gaat. Omgekeerd vertrekt de nachttrein om 2.40 uur uit de hoofdstad. Via de mediastad is deze om 3.25 uur weer in Utrecht.

Reguliere nachtnet

Hilversum ziet dit als een verbetering van de bereikbaarheid. Uitgaanspubliek, mensen die van of naar hun werk moeten of al vroeg moeten reizen kunnen nu gebruik maken van de nachttrein. Juist omdat deze trein aansluiting heeft op het reguliere nachtnet van de NS kunnen de treinreizigers vanuit Amsterdam of Utrecht in de vroege uurtjes bijvoorbeeld nog door naar Rotterdam Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Schiphol Airport.

Daar komt nog bij dat op zaterdagavond de nachttrein vanuit Utrecht aansluit op de extra late trein vanuit Deventer. En op diezelfde avond kunnen reizigers op station Hilversum overstappen op de nachtbus naar Huizen.

Belangrijke stap

Tot in de late uurtjes de trein kunnen pakken, is een groot voordeel, zo stelt regiodirecteur NS Irma Winkenius. "Een belangrijke stap in de bereikbaarheid van Hilversum met andere delen van het land", voegt ze daaraan toe.

Met de toevoeging van de nachttrein maakt Hilversum zich alvast op voor 2024; een feestelijk spoorjaar voor de gemeente. In 1874 werd de spoorlijn aangelegd. Dan bestaan de Oosterspoorweg, station Hilversum en de spoorlijn Hilversum - Utrecht 150 jaar.