Enkhuizers kunnen aan de slag: gemeente verruimt regels voor zonnepanelen in binnenstad

Er liggen veel vergunningsaanvragen van bewoners om zonnepanelen te mogen plaatsen. Het verduurzamen van woningen kan en moet sneller, vinden lokale fracties Enkhuizen Vooruit (EV) en het CDA. Volgens hen duurt het toestaan van zonnepanelen in de historische binnenstad veel te lang. "Het hoort bij deze tijd. Laten we het omarmen en de energietransitie te lijf gaan", aldus Gerhard van Galen (CDA). Om deze bewoners een helpende hand te bieden, wil wethouder Jan Franx haast maken met het verruimen van de beleidsregels.

Het was dinsdagavond in de gemeenteraad van Enkhuizen een zichtbare politieke worsteling. Bleef het beschermde stadsgezicht behouden of wordt de verduurzamingsslag mogelijk gemaakt?

In de zogenoemde raadsvoorstel, waarover de gemeenteraad zich de afgelopen periode boog, worden de mogelijkheden al wel wat verruimd, maar volgens het CDA, Enkhuizen Vooruit! (EV), D66 en SP nog niet ver genoeg. Daarom willen ze met een ingediende motie een stapje verder gaan dan wat het college twee weken gelden voorstelde.

Want hoewel de gemeente haar beleidsregels wil verruimen, gelden er nog wel een aantal restricties. Zo mogen zonnepanelen slechts de helft van het dak beslaan en moet het 3 meter van de voorgevel afliggen. Die restricties willen de lokale fracties loslaten. "Ook het plaatsen van zonnepanelen in het groene gebied moet vergunningsvrij worden om ambtelijke tijd te besparen", vindt Frank van Gangelen (EV).

Alternatieven

Wethouder Jan Franx staat hier niet onwelwillend tegenover. "Op zich vind ik dat geen probleem, omdat het een belangrijk onderwerp is. Die aanvragen moeten wel eerst onderzocht worden en dat vergt veel tijd. En we moeten advies vragen aan de welstandscommissie." Volgens hem zijn er meer 'monumentale' gemeenten in Noord-Holland die bezig zijn met het verruimen van de beleidsregels. "We leren van elkaar."

Franx wijst daarnaast naar alternatieven, voor het geval bewoners van historische panden niet in aanmerking komen voor zonnepanelen. "Denk aan duurzame energie uit ramen en dakpannen of isolerend glas", benoemt hij. "Het moet door de gemeente worden uitgezocht, hoe we hier mee om kunnen gaan."

Aan de slag

Een ruime raadsmeerderheid stemt uiteindelijk in met het raadsvoorstel en de motie. Niet iedereen is even enthousiast. Zo waakt de PvdA voor het "historische aanzicht" van de binnenstad. "Als het met het klimaat misgaat dan hebben we over 100 jaar überhaupt geen erfgoed meer", reageert burgemeester Eduard van Zuijlen daarop.

De gemeenteraad wil in juni al duidelijkheid, maar wethouder Jan Franx wil er geen tijd aanhangen. "Zo snel mogelijk", belooft hij, die ook extra kosten niet uitsluit. "Bewoners kunnen alvast met het nieuwe beleid aan de slag."