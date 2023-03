De eerste dikbilkoeien staan al op een rij: Schagen na drie jaar weer in het teken van Paasvee

Na drie jaar van afwezigheid staat de Markt in Schagen vandaag weer vol met dikbilkoeien voor de Paasveetentoonstelling. Deelnemers vanuit heel het land waren vanochtend al vroeg op de been om met hun dikbillen te pronken op de jaarlijkse keuring.

De Markt in Schagen stroomt vol met dikbilkoeien - NH Nieuws / Kelly Blok

In het centrum van Schagen hoor je vandaag om de haverklap de dikbilkoeien weer loeien: de 122e editie van de Paasveetentoonstelling is vanochtend in alle vroegte weer losgebarsten. Rond 6.00 uur, toen het nog pikkedonker was, kwamen de eerste vrachtwagens en trailers met koeien aan. De dieren kregen na een korte douchebeurt een plekje op de Markt. Er worden vandaag zo'n 140 tot 150 dikbilkoeien op de Markt verwacht. En in alle soorten: bruin, zwart en gevlekt. Ook qua grootte valt er veel te zien: van kleine kalfjes tot enorm grote stieren. Tekst gaat door onder de foto.

Na een korte douchebeurt werden de dikbilkoeien naar hun plekje gewezen - NH Nieuws / Kelly Blok

Een koe blijft een koe, dus komt het voor dat er zelfs na de douche weer opnieuw gesopt moet worden. Alles moet piekfijn in orde zijn voor de keuring die later deze ochtend plaatsvindt. Bij Slachterij Jos en Roy Havermans uit Wagenberg (Noord-Brabant) worden de in totaal twaalf dikbilkoeien nog even met een warm sopje onder handen genomen. Tekst gaat door onder de foto.

De deelnemers maken de achterwerken van hun koeien nog voor een laatste keer schoon - NH Nieuws / Kelly Blok

Het is deze ochtend droog, maar het zonnetje is nog even ver te zoeken en de wind zorgt ervoor dat het nog erg koud is. Later vandaag is de kans wel aanwezig dat het wat warmer wordt. Tot die tijd krijgt een groot deel van de geschoren dikbilkoeien een kleedje tegen de kou.

Even een dekje tegen de kou voor de geschoren koeien - NH Nieuws / Kelly Blok