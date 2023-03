Vandaag terrorisme-oefening bij het Olympisch Stadion: dit kun je ervan merken

Tijdens de oefening, die om 8.00 uur begint en tegen 16.00 uur weer afgelopen is, zijn er bijvoorbeeld knallen te horen wanneer defensie en politie gebruikmaken van oefenmunitie. Ook zijn er figuranten aanwezig die de rol van slachtoffer spelen.

De training wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en is bedoeld om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten goed zijn voorbereid op verschillende soorten incidenten. Het kan daarbij gaan om overstromingen, langdurige stroomuitval en in dit geval terrorisme.

De oefening is voornamelijk gericht op de samenwerking tussen specialistische teams van politie, ambulance, brandweer, defensie en de gemeente tijdens een terroristische aanslag, liet burgemeester Halsema eerder in een brief weten. Halsema benadrukte daarin dat er op dit moment geen verhoogd risico is op een terroristische aanslag in Amsterdam. "Een aanslag valt echter nooit helemaal te voorkomen."

Een deel van het gebied rond het Olympisch Stadion zal tijdens de oefening met een hek worden afgesloten. De rondweg rond het Olympisch Stadion, de Na-Druk-Geluksbrug en het voetgangersgedeelte tussen het Olympisch Stadion en de Na-Druk-Geluksbrug zijn dan niet meer bereikbaar. De parkeergarage is dat nog wel.