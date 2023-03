Laptoptrainer Michael Vijverberg brengt cultuuromslag teweeg bij SEW: "Professionaliseren"

Met de komst van Michael Vijverberg is er een cultuuromslag gaande binnen SEW. De handbalclub uit Nibbixwoud zet volop in op modernisering en talentontwikkeling. Vijverberg probeert met video-analyses de speelsters naar een hoger niveau te stuwen. "Ik kan alles wel voorkauwen, maar zij moeten het gaan begrijpen."

De pas 26-jarige hoofdtrainer had met zijn komst naar SEW een duidelijk doel voor ogen. Binnen een aantal jaar zou de club zich moeten mengen in de strijd om het landskampioenschap. Om dat doel te bewerkstelligen probeert hij de club te professionaliseren.

Vijverberg kwam over van VZV uit 't Veld en was de opvolger van Arthur Langedijk. Toen hij in de zomer tekende, kreeg hij een fulltimecontract aangeboden. Dat is uniek in het handbal. Het geeft de ambities van de club aan, maar ook de intentie van Vijverberg. "Van de buskosten tot de wc die vastloopt. Op het moment dat de club professionaliseert, kan ik dat ook toepassen op het team."

Het onderdeel video-analyse is het speerpunt van Vijverberg bij SEW. De speelsters kijken in drie groepen wedstrijden terug en presenteren dat op de vrijdagtraining aan de rest van de selectie. "Je hebt huiswerk", zegt speelster Jolijn Beerepoot. "Het kost veel tijd, maar we hebben er profijt van."

Winnaarspoule

Komend weekend begint SEW aan de winnaarspoule, nadat het in de reguliere competitie als derde is geëindigd. In de beker moest het dinsdagavond wel de meerdere erkennen in VOC. De handbalsters uit Amsterdam schakelden SEW uit: 27-20.