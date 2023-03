Haarlemmer Peter kan niet lopen, maar wel heerlijk swingen: "Als ik dans, voel ik me vrij"

Het project is er gekomen door Danielle Noordermeer van Danscentrum Vos. "Samen met Arianne den Haan van Hart Haarlem heb ik het project al in 2021 bedacht. Het doel is om zoveel mogelijk ouderen te laten dansen."

"Ik zit in een rolstoel, maar het dansen is zo fijn voor mij"

Dinsdag is de grote dag van de voorstelling. Danser Peter Veldt heeft er ontzettend veel zin in. "Ik zit dan wel in een rolstoel, maar het dansen en bewegen is zo fijn voor mij. Ik kijk dan ook ontzettend uit naar aanstaande dinsdag."

De voorstelling is om 14.00 uur in woonzorgcentrum Schalkweide. Iedereen is welkom om te komen kijken.