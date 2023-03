'Stay away!' Met deze campagne hoopt Amsterdam overlasttoeristen te ontmoedigen

De gemeente Amsterdam start vanaf deze week met de zogeheten 'Stay Away'-campagne. De online ontmoedigingscampagne is gericht op de 'overlasttoeristen' die naar de stad komen om los te gaan. De campagne is een van de maatregelen van een pakket dat in december door de gemeenteraad werd aangenomen.

De gemeente wil bezoekers die naar Amsterdam komen om los te gaan, met alle gevolgen van dien, voor zijn. Door middel van 'Stay Away' zullen zij worden gewaarschuwd voor de risico's en gevolgen van overlast en overmatig alcohol- en drugsgebruik in de stad.

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken en Aanpak Binnenstad) kwam in december met maatregelen voor de drukke binnenstad en het overlasttoerisme. In een persbericht van de gemeente laat hij weten: “Bezoekers blijven welkom, maar niet als ze zich misdragen en overlast veroorzaken. Dan zeggen wij als stad: liever niet, blijf weg. Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei.”

Waarschuwingsborden

Deze maand zal ook de campagne 'How to Amsterdam' van start gaan, die gericht is op bezoekers die al in de stad zijn. Bezoekers worden online en offline geïnformeerd over hoe zij zich het beste kunnen gedragen om overlast in de stad te verminderen. Ook worden er in de stad fysieke waarschuwingsborden geplaatst met informatie over bijvoorbeeld het verbod wildplassen, dronkenschap, geluidsoverlast en het kopen van drugs bij straatdealers.