Amsterdam maakt zich op voor bergen Romeins afval: "Doe dat lekker in een Limburgs dorp ofzo"

Vanaf begin april gaat het Afval Energie Bedrijf (AEB) wekelijks 900 ton aan huisafval uit Rome verbranden. Toen dat maandagavond bekend werd, dachten sommigen aan een vervroegde 1 april-grap. "Het zal best apart nieuws zijn voor veel mensen, maar het is geen 1 april-grap", belooft Michel Frequin, CEO van het AEB.

Het Romeinse afval komt dus echt, met de trein, naar Amsterdam . In Rome zijn er al jaren problemen met de afvalverwerking, waardoor het er op straat vaak een enorme troep is. "Ik vind het een goede zaak, we moeten elkaar helpen", zegt een Amsterdammer op de Dappermarkt. Ook een andere marktbezoeker denkt er zo over: "Zolang het vuil hier op straat opgeruimd wordt zie ik niet waarom dat een probleem zou zijn."



Maar zo denken lang niet alle Amsterdammers erover. "Als het daar een probleem is, moet het daar worden opgelost en niet hier." Een ander heeft zelfs al een alternatieve bestemming voor de bergen huisvuil in gedachten. "Er is genoeg plek op de wereld. Waarom moet dat dan per se in deze mooie stad en niet ergens in een boerendorp in Limburg ofzo?"

Veel meer buitenlands afval