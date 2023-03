Eerste editie 'WEEFF Spotlight' belooft een avond vol muzikale energie

De eerste editie van WEEFF Spotlight staat gepland op 22 april in Cayen. Dit evenement biedt een podium aan West-Friese talent en geeft de regio de kans om deze talenten te ontdekken. Het festival is bedoeld als aftrap van wat hopelijk een jaarlijkse traditie zal worden.

"Als WEEFF hebben we in de regio al veel mooie connecties mogen maken met artiesten", vertelt Ehwald Rietveldt, eindredacteur WEEFF Radio. Het evenement vindt plaats in de Peperstraat in Enkhuizen, bij jongerencentrum Cayen. "Deze locatie is binnen twintig minuten te bereiken voor iedereen in West-Friesland", stelt Rietveldt. Het eerste optreden begint om 19.00 uur en het feest eindigt rond 1.00 uur.