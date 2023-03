Massale donaties: kun je die aannemen onder financiële bewindvoering?

Enkele honderden mensen hebben aangegeven een familie uit Enkhuizen financieel te willen ondersteunen met een donatie. De moeder vergat bij het pinnen haar leefgeld van deze week, en zou zonder eten voor het gezin met een 3-jarige zoon komen. Maar kun je donaties aannemen als je onder financiële bewindvoering staat?

Door alle hectiek bij het pinnen vergat mevrouw Smit-Van Beeren uit Enkhuizen gisterochtend haar leefgeld uit de automaat te halen. Hierdoor was het niet mogelijk om boodschappen te doen. Het gezin zou deze week geen eten in huis hebben. "Onze koelkast is leeg, dus ik moest boodschappen halen", vertelde de moeder eerder.

'Duizenden euro's aan mogelijke hulp'

Nadat het nieuws gepubliceerd werd kwam de hulp voor de Enkhuizers massaal op gang. Binnen twintig minuten hing er iemand uit Amsterdam aan de lijn die het bedrag wilde doneren. Daarnaast kwamen er tientallen mailtjes en WhatsApp-berichten binnen bij de redactie van WEEFF/NH Nieuws, van mensen die een steentje bij willen dragen.

Ook via sociale media stroomden de reacties binnen van weldoeners die het bedrag voor de familie willen vergoeden. Van mensen die aangeven boodschappen voor het gezin te willen doen tot aan personen die lieten weten extra boodschappen in huis te hebben waarvan het gezin gebruik kon maken. Alle bedragen bij elkaar opgeteld, zou het gezin zo'n vijf á zesduizend euro aan donaties kunnen ontvangen.

Per situatie bekeken

Maar kan iemand die afhankelijk is van leefgeld deze donaties zomaar aannemen? En wat betekent het eigenlijk als je onder financiële bewindvoering staat? Deze vragen heeft de redactie voorgelegd aan het Amsterdamse bedrijf Jurist en Bewind, die juridisch advies geven en helpen bij bewindvoering.

"Donaties moeten altijd aangegeven worden bij de bewindvoerder. Als er sprake is van nood, dan zouden er geen bezwaren moeten zijn" Sureya Esenkaya, professioneel bewindvoerder

Als iemand te maken krijgt met financiële bewindvoering, dan wordt het geld van deze persoon door een ander of een organisatie beheerd. Dit kan gebeuren omdat iemand gehandicapt of te ziek is om het zelf te doen, of bijvoorbeeld te maken heeft met schulden.

Volgens Sureya Esenkaya, professioneel bewindvoerder, wordt per situatie gekeken naar hoeveel geld een persoon of gezin per week kan besteden. "Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen, de vaste lasten en welk budget er bij de cliënt overblijft", legt zij uit aan WEEFF. "Is dit niet toereikend, dan kan contact worden opgenomen met de aangewezen bewindvoerder."

De moeder uit Enkhuizen en haar gezin staan onder financiële bewindvoering. Zij heeft laten weten dat zij het gedoneerde geld bij hun bewindvoerder hebben aangegeven. "Die zei dat het oké is, als het hierbij blijft." Ze is nog steeds verbaasd over wat haar situatie heeft losgemaakt, met de honderden reacties als gevolg. "Dit is véél groter geworden dan de bedoeling was", vertelt ze.

Andere bewindvoerder

In noodgevallen en bij donaties, zoals voor de vrouw uit Enkhuizen, moet altijd contact worden opgenomen met de bewindvoerder. "Er moet toestemming gevraagd worden om geld over te schrijven op de rekening. Als er sprake is van nood, dan zou de bewindvoerder geen bezwaren moeten hebben."

Bewindvoerder Esenkaya vertelt dat er voor donaties geen specifieke beschrijving is van wat wel of niet mag. "Het is een grijs gebied." In het ergste geval, als er geen toestemming wordt gegeven, dan kan er een andere bewindvoerder worden gevraagd. "De aangewezen persoon staat niet vast. Als de cliënt niet blij is, bijvoorbeeld vanwege de werkwijze, dan kan een andere bewindvoerder worden ingeschakeld. Daar heeft iedereen altijd een vrije keuze in."

Wijzigingen melden tijdens bijstand

Veel mensen die in financiële problemen zitten kunnen gebruikmaken van de bijstand. Hiermee ontvangen ze geld van de overheid, om bijvoorbeeld hun boodschappen mee te betalen. Volgens WerkSaam Westfriesland, de overheidsorganisatie die de bijstand in de regio beheert, moeten alle wijzigingen in inkomen of bij andere situaties gemeld worden.

Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het veranderen van een inkomen, maar bijvoorbeeld ook als de woonsituatie verandert, iemand met bijstand een kind krijgt, of mensen starten met een opleiding of werk. Al deze punten staan vermeld in een zogeheten toekenningsbeschikking.

Op basis hiervan wordt beoordeeld of de veranderde situatie gevolgen heeft voor een persoon of gezin die gebruikmaken van bijstand. Volgens Ineke Koomen van WerkSaam Westfriesland heeft het bedrijf een beleid waarbij iemand die gebruikmaakt van bijstand tot 1.200 euro per kalenderjaar aan giften of donaties kan ontvangen.

"Dit alles moet wel op tijd aangemeld worden bij de betreffende instantie", legt Koomen uit. "In principe wordt een 'zero-tolerance' beleid gevoerd op geld of wijzigingen die niet op tijd worden aangegeven. Ik kan best begrijpen dat mensen anderen graag willen helpen, maar dit kan soms ook gevolgen hebben voor degene die het ontvangt. Ze kunnen dan zelfs hun recht op bijstand verliezen."