Terug naar SV Ilpendam, waar Van Kooten en De Bie hun voetbalsketch opnamen

Het overlijden van Wim Bie gisteren bezorgden velen een schok: Van Kooten en De Bie zijn legendarisch in Nederland. Bij Purmerenders Richard Groothuizen en Cees de Groot gingen de gedachten gelijk uit naar de vele sketches die zijn opgenomen in hun eigen buurt. Vijftig jaar terug bijvoorbeeld stonden 'Koot en Bie' op het voetbalveld in Ilpendam voor een voetbalsketch.

Met de telefoon paraat loopt Cees de Groot als eerste het veld van SV Ilpendam op. Hij heeft de sketch teruggevonden op Youtube en laat 'm zien aan de verslaggever. Sinds de opname vijftig jaar terug is er niet veel veranderd hier.

Groothuizen is de auteur van de Koot en Bie Encyclopedie en De Groot is handig in het maken van kaarten. Samen knobbelden ze uit waar de sketches van Van Kooten en De Bie zijn opgenomen en waar die beelden te vinden zijn. In 2021 leidde dat tot een fietsroute langs veertien plekken die de vaste kijkers bekend voorkomen. Die plekken zijn in Monnickendam, Purmerend en dus ook Ilpendam.

Nieuwe ontdekkingen

De mannen hebben er een flinke klus aan gehad. De Groot: "Er was zoveel materiaal, toen we deze route gingen maken kwamen we zoveel dingen tegen waarvan we zeiden: 'Verrek, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is er ook nog!'"

Een lid van de club ziet de mannen samen met de verslaggever staan en komt een praatje maken. Hij is verrast als hij hoort dat Van Kooten en De Bie hier een sketch hebben opgenomen. "Echt waar? Die ga ik dan even opzoeken straks."

Bekijk hieronder de volledige sketch 'vier manieren om een doelpunt te maken'. Tekst loopt door onder de video.