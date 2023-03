Inspectie trekt aan de bel over veiligheid platformwerk op Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt zich zorgen over de veiligheidssituatie op het platform van Schiphol. Grondafhandelingsbedrijven wijken volgens de inspectie te vaak af van de regels, waardoor de veiligheid op het platform en in de lucht in het geding komt. De ILT voert de handhaving op Schiphol op en gaat zo nodig de grondafhandeling van een vliegtuig bij onveilige omstandigheden stilleggen.