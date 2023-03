GGD: Veel eenzaamheid onder jongeren uit regio, 1 op de 3 heeft suïcidale gedachten

In Waterland is het percentage het hoogst van de regio. Daar heeft 38 procent van de jongeren die meedeed met dit onderzoek 'serieus nagedacht om een eind te maken aan het leven'. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde van 33 procent. In de Beemster is het percentage twintig procent lager dan in Waterland.

Eenzaamheid is een grote boosdoener. Zo'n 62 procent van de jongeren uit Zaanstad voelt zich 'enigszins tot sterk eenzaam'. Dit is zeven procent meer ten opzichte van vorig jaar. In Edam-Volendam is een kleinere stijging van vier procent te zien. Hier voelde afgelopen jaar zo'n 58 procent zich 'enigszins tot sterk eenzaam'.

Dit onderzoek laat niet zien of de psychische klachten een gevolg zijn van de coronapandemie. Maar het vermoeden is er wel, want in deze periode heeft zes op de tien jongvolwassenen hulp of steun nodig omdat zij niet lekker in hun vel zaten.