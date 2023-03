Vandaag uitspraak: komt er erkenning voor leed veroorzaakt door Bloemendaalse nonnen?

Negentien vrouwen stapten een maand geleden naar de rechter. Z ij moesten in het midden van de vorige eeuw 'dwangarbeid' verrichten in één of meerdere kloosters, onder leiding van de zusters van de Goede Herder, onder andere in Bloemendaal. Nu eisen ze erkenning en een schadevergoeding. De rechter doet vandaag uitspraak.

Persoonlijke spullen werden ingenomen, met elkaar praten was verboden en sommigen mochten hun eigen naam niet houden. En elke dag moesten ze onbetaald wassen, strijken, schoonmaken en kleding naaien voor het Koninklijk Huis en Vroom en Dreesmann. De vrouwen die in het Bloemendaalse klooster zaten, hebben verschrikkelijke herinneringen aan de periode tussen 1951 en 1979.

Het klooster was omringd door torenhoge muren, wat ontsnappen haast onmogelijk maakte. Wie het toch lukte, werd al snel weer teruggebracht. Het klooster fungeerde in die tijd als een soort jeugdzorg, kinderen die niet meer thuis konden wonen werden er naartoe gebracht.

De tijd in het klooster heeft voor velen een litteken achtergelaten. "Ik kan nog steeds niet slapen zonder lampje aan", vertelt Joke de Smit. Ze was uit huis geplaatst omdat haar stiefvader haar misbruikte. Hij moest de cel in, Joke werd naar het klooster gestuurd. Eerst in Bloemendaal, later in Zoeterwoude. "Ik ben gestraft."

Twee instellingen