Duurzame wijk blijft op diesel draaien: 'Datum oplossing onbekend'

Terwijl de huizen vol zitten met zonnepanelen, warmtepompen en dubbelglas hebben de bewoners van de nieuwe duurzame wijk in Westzaan al een jaar last van een ronkend diesel aggregaat. Het grote ding voorziet de wijk momenteel al een jaar van stroom omdat de woningen niet op het net zijn aangesloten. Volgens Liander heeft het probleem urgentie, maar is nog niet duidelijk wanneer de wijk echt duurzaam wordt.

Janneke Klos ziet het aggregaat voor haar deur voor de zoveelste keer met diesel gevuld worden door een tankwagen. "Ik kan er ondertussen echt boos over worden", laat ze weten. Met de verkeerde wind blaast het aggregaat zijn uitstoot precies de babykamer in en daarom laat ze de ramen maar dicht. "Het maakt best wel wat herrie en het stinkt", zegt ze over het aggregaat.

Geen planning

De nieuwe bewoners van de groene wijk kregen in maart 2022 de sleutel van hun duurzame woningen en de mededeling dat Liander de stroom niet kan leveren. Dit komt volgens de netbeheerder omdat de wijk meer stroom levert en nodig heeft dan voorzien. Er zijn andere kabels nodig, maar Liander heeft te weinig mensen en materiaal om dat snel op te lossen. De netbeheerder onderstreept dat het probleem urgentie heeft, maar laat ook weten dat er nog geen planning is om het op te lossen.

Al die tijd leveren de zonnepanelen ook geen stroom aan het net. Met de komst van een grote batterij naast het aggregaat is de overlast een beetje beperkt en leveren de panelen stroom, maar ook dat werkt niet zoals het moet. "Met kerst viel de stroom uit", laat Janneke weten. Omdat de wijk van het gas af is, hebben de bewoners niet kunnen koken op de inductieplaten. Volgens de omwonenden komt dat vaker voor.

Geen hoop

Een bijkomend probleem is het drassige gebied. Voor het leggen van nieuwe kabels wordt normaal gesproken de weg opengebroken, maar dat zou nu niet kunnen vanwege verzakkingsgevaar, zegt een woordvoerder van Liander. "Er is nu een nieuw tracé gevonden, maar we weten nog niet wanneer de kabels gelegd gaan worden."

"Dat geeft weinig hoop", reageert Janneke. Ze denkt dat het probleem niet snel wordt opgelost. Het zou namelijk volgens haar in oktober al opgelost moeten worden. Liander denkt het probleem dit jaar nog te kunnen verhelpen, maar durft dat niet te beloven.