Drempelplan op IJmuiderstraatweg te laat voor slachtoffer: "Plan lag al drie jaar klaar"

Ongeloof. Verbijstering. Verdriet. Emoties vechten nog steeds om de eerste plek bij de bewoners aan de IJmuiderstraatweg na het dodelijke verkeersongeval van afgelopen vrijdag. Teleurstelling is er ook. "Een plan voor drempels lag er al drie jaar klaar", zegt Johan Zwakman, voorzitter van het Wijkplatform IJmuiden-Noord. "Het is teleurstellend dat dit niet eerder is opgepakt."

IJmuiderstraatweg - NH / Koen Bugter

Vrijdagavond liet een 67-jarige IJmuidense wandelaar haar hondje uit, toen ze werd aangereden. Kort na de aankomst van de hulpdiensten overleed zij. Ook haar viervoeter stierf kort na de aanrijding. De auto ging er na de aanrijding vandoor. Drie personen meldden zich later bij de politie. De precieze toedracht wordt nog altijd onderzocht, maar in de buurt weet men één ding zeker: "Er wordt massaal te hard gereden aan de IJmuiderstraatweg." Drempelplan De voorzitter van het wijkplatform ziet ook dat er te hard wordt gereden, maar verbaasd zich nu vooral over het zogenaamde drempelplan. "Wij overleggen iedere maand met een wethouder en een ambtenaar over verschillende thema's die in onze wijk spelen. We zijn drie jaar geleden benaderd, wat wij vonden van het plan om drempels aan te leggen aan de IJmuiderstraatweg. Dat plan, dat nu in de zomer moet worden uitgevoerd, ligt dus al drie jaar klaar. Ik ben niet boos, maar verdrietig dat dit niet eerder is opgepakt." Zwakman denkt wel te weten waarom het drempelplan niet eerder is uitgevoerd. "Er is simpel gezegd een tekort aan ambtenaren bij de gemeente. Als ik dat bespreek met de gemeente wordt dat ook niet ontkend. Overigens denk ik niet dat drempels het allemaal zouden oplossen, maar je zult dan ongetwijfeld wel minder verkeersongelukken hebben." De tekst gaat door na de foto.

Beelden van hulpdiensten na het ongeluk - Inter Visual Studio

Meneer Schol loopt met z'n herdershond vlak langs de kleurige bloemen die op het asfalt neergelegd zijn ter nagedachtenis aan het verkeersslachtoffer. "Ik heb tien jaar geleden al eens met een groepje mensen uit de buurt met de gemeente gesproken. Ik was een groot voorstander voor een 30 kilometerzone. Hier werd niet naar geluisterd. De weg zou dan niet genoeg doorstromen voor het toerisme aan de haven." Zwakman beaamt dat. "We hebben toentertijd met de herinrichting van de weg een enquête gehouden onder wijkbewoners. Opvallend was dat een meerderheid een voorkeur had voor een 50-kilometerweg. Elke keer als er een ongeluk gebeurt, zijn er buurtbewoners die weer pleiten voor een 30-kilometerzone en drempels." Mosterd na de maaltijd Verschillende raadsleden laten het er niet bij zitten en pleiten nu dat er versnelt actie moet komen om de IJmuiderstraatweg veiliger in te richten. Het drempelplan ligt volgens Zwakman daarvoor dus al drie jaar klaar om uitgevoerd te worden "als er dus genoeg ambtenaren zijn die doorpakken."

Omwonenden van de IJmuiderstraatweg zien ondertussen de verkeersonveiligheid in hun straat met lede ogen aan. Een man laat zijn hond uit en steekt voorzichtig de weg over, vlakbij het verkeer dat aan hem voorbij raast. "De gemeente komt nu ineens wel in actie? Het is mosterd na de maaltijd. Ze zijn simpelweg te laat. Er is nu al iemand doodgereden." De gemeente Velsen zegt in een reactie aan NH "mee te leven met de nabestaanden van het slachtoffer en begrijpt dat dit verschrikkelijke ongeluk een grote impact heeft op de buurt en veel verdriet geeft." Op de vraag of de gemeente inderdaad kampt met een tekort aan ambtenaren voor verkeer reageert zij noch bevestigend noch ontkennend. "Er bestaat al enige tijd het plan om over de hele route IJmuiderstraatweg-Julianakade-Havenkade op zeven locaties een verkeersdrempel te maken om de snelheid van het verkeer af te remmen. Extra maatregelen kosten uiteraard geld en ook tijd om deze voor te bereiden. Zo moeten er nog voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden en het werk moet nog worden aanbesteed. Er is nu voldoende budget en voorbereidingscapaciteit om de maatregelen te kunnen realiseren. De verwachting is dat de drempels na de zomervakantie aangebracht kunnen worden."