Voetbalvereniging Broek in Waterland in rouw om verlies Michel (56) na fataal Porsche-ongeluk

Voetbalvereniging SDOB in Broek en Waterland rouwt om het verlies van de 56-jarige Michel, die afgelopen zondag bij een ernstig ongeval op de Duitse snelweg A3 langs Emmerich is omgekomen. Ook drie andere Nederlanders kwamen hierbij om het leven.

De voetbalvereniging meldt dat afgelopen zondag het 'verdrietige nieuws' hen bereikt had dat Michel en zijn zoon Nick betrokken zijn geweest bij een auto-ongeluk, waarbij Michel om het leven is gekomen.

Volgens het bericht was de 56-jarige Michel leider van Zaterdag 2, het team waar ook zijn zoon in speelt. Ook was de vader al 'heel lang' betrokken bij SDOB en zette hij zich in als leider van (jeugd)elftallen en als lid van het jeugdbestuur.

Het is nog niet bekend wanneer betrokkenen afscheid kunnen nemen van Michel.